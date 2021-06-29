مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال تطلق مشروع «مبنى العزل»

المصدر: دبي - البيان

كشفت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال عن مشروع «مبنى العزل»، وذلك بالتعاون مع صندوق «لوريال» لدعم المرأة، إذ سيتم من خلال هذا المشروع الرائد فصل القاطنين الجدد عند قدومهم في مبنى العزل للتأكد من خلوهم من أي أمراض معدية قبل نقلهم إلى المأوى الرئيسي، وذلك لحمايتهم وضمان استمرارية خدمات المؤسسة وفقاً لأعلى معايير السلامة.

وقالت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة: إن المؤسسة تتبع سياسة واضحة منذ أعوام طويلة وما زالت الجهود متواصلة في توفير خدمات الإيواء على مدار الساعة لجميع النساء والأطفال من ضحايا العنف الأسري وسوء معاملة الأطفال والاتجار بالبشر، حرصاً على سلامة الضحايا، وإعادة تأهليهم نفسياً واجتماعياً وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، لافتة إلى أن مبنى العزل سيكون من المشاريع المستدامة في المؤسسة، كما أنه يعد من العوامل التي تؤدي إلى تعزيز تكامل وتضافر جهود الجهات المختلفة حول العالم في مجال رعاية وخدمة المرأة والطفل.

مبادرات

وثمنت المنصوري دور «لوريال» في دعم ومساعدة النساء والأطفال في ظل الظروف الراهنة من خلال تبرعهم لهذا المشروع وحرصهم على أن تكون هذه المساعدات ملموسة. مؤكدة أنها ليست المرة الأولى التي تدعم مجموعة لوريال الحالات الموجودة في المؤسسة، حيث ساهمت في تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع الخاصة بقضايا النساء والأطفال.

دعم

ذكرت ريمي شادابو المدير الإداري لشركة لوريال الشرق الأوسط، أنه مع تفاقم آثار جائحة كورونا التي أدت إلى زيادة حالات العنف المنزلي شعرنا كمجموعة لوريال بضرورة المساهمة للتخفيف من هذه التحديات، خاصة التي تواجه النساء، وذلك من خلال دعم مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في مهمتها لحماية المرأة وتوفير بيئة آمنة وصحية لها في ظل هذه الظروف.

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