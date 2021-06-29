مؤسسة الجليلة تختار ميشيل سلغادو سفيراً رياضياً لها

المصدر: دبي - البيان

كشفت مؤسسة الجليلة - إحدى المؤسسات العاملة تحت مظلة «مبادرات محمد بن راشد العالمية» - عن اختيار أسطورة نادي ريال مدريد لكرة القدم، ونجمه السابق ميشيل سلغادو، سفيراً رياضياً للمؤسسة لدعم رسالتها وأهدافها الإنسانية النبيلة وتأكيد دورها رافداً مؤثراً يدعم التقدّم الطبي محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وفي هذه المناسبة، استقبل الدكتور عبدالكريم سلطان العلماء، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الجليلة، نجم كرة القدم العالمي ميشيل سلغادو في مقر المؤسسة إذ أعرب اللاعب الإسباني السابق عن بالغ اعتزازه بهذا الاختيار وسعادته بأن يكون مساهماً في تحقيق الأهداف النبيلة التي تسعى المؤسسة لتحقيقها لضمان حياة أفضل للجميع، وأكد الدكتور العلماء تقديره لسلغادو وما قدمه من إنجازات في مسيرته الرياضية الحافلة والتي أكسبته حب الملايين من عشاق كرة القدم حول العالم.

وسيساهم ميشيل سلغادو من خلال دوره سفيراً رياضياً لمؤسسة الجليلة في دعم جهودها وأهدافها الإنسانية النبيلة عن طريق تمثيل المؤسسة في الفعاليات المختلفة والمشاركة في الترويج للشراكات التي من شأنها ربط الرياضة بالعمل الخيري.

وقال الدكتور عبدالكريم العلماء: اتباع أسلوب حياة نشط من أهم مقومات الحياة الصحية السليمة، ولا شك في أن كرة القدم تعد من أكبر الرياضات شعبية حول العالم إذ تستقطب ملايين المشجعين في مختلف بلدانه، ويمكن الاستفادة من هذه الشعبية الكبيرة في تحقيق أكثر من هدف سواء على صعيد تشجيع اتباع مقومات الحياة الصحية وممارسة الرياضة بمختلف أشكالها، أو على مستوى تحفيز المجتمع على المشاركة الإيجابية في دعم الأهداف الإنسانية والأنشطة الخيرية.

فخر

وقال ميشيل سلغادو مؤسس نادي «فرسان هسبانيا» لكرة القدم: لطالما أعجبت على مدار سنوات بالعمل الذي تقوم به مؤسسة الجليلة لتحقيق حياةٍ أفضل للناس، ويملؤني الفخر والاعتزاز لاختياري سفيراً رياضياً للمؤسسة، ومنحي الفرصة لتمثيلها؛ وواجبنا كرياضيين أن نكون قدوةً للنشء والشباب، وأن نعلمهم أهمية رد الجميل للمجتمع.

وأضاف: أعيش في الإمارات منذ 9 سنوات، وأنا فخور بأن أقول إنَّها أصبحت بمقام وطن لي.

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