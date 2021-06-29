البواردي يبحث العلاقات الثنائية مع وزير الدفاع البرازيلي

المصدر: (أبوظبي - وام)

بحث معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، أمس، عبر اتصال مرئي مع الجنرال والتر سوزابراغا نيتو وزير الدفاع البرازيلي، العلاقات الثنائية المشتركة التي تجمع البلدين الصديقين، وذلك بحضور عدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة.

وناقش الجانبان خلال الاتصال المرئي علاقات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية البرازيل، خاصة فيما يتعلق بالجوانب والشؤون الدفاعية والعسكرية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من ناحيته أشاد وزير الدفاع البرازيلي خلال الاتصال المرئي بما وصلت إليه دولة الإمارات من تطور وتنمية على الصعد كافة، وأعرب عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الاستراتيجية الثنائية بين البلدين الصديقين خاصة في المجال العسكري والدفاعي والارتقاء بعلاقاتهما إلى أعلى المستويات.

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