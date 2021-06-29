«كهرباء دبي» تبدأ تجهيز منصة «ديكاثلون الطاقة الشمسية - الشرق الأوسط»

المصدر: دبي - البيان

باشرت هيئة كهرباء ومياه دبي تجهيز المنصة التي خصصتها ضمن جناحها للمسابقة العالمية للجامعات لتصميم المنازل المعتمدة على الطاقة الشمسية «ديكاثلون الطاقة الشمسية – الشرق الأوسط»، وذلك في إطار التحضيرات لإطلاق جناحها المشارك في معرض إكسبو 2020 دبي.

وتنظم الهيئة المسابقة تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في إطار الشراكة بين هيئة كهرباء ومياه دبي والمجلس الأعلى للطاقة في دبي مع وزارة الطاقة الأمريكية.

وستستعرض الهيئة ضمن المنصة نماذج الفرق المشاركة في الدورة الثانية من المسابقة التي ستقام بالتزامن مع إكسبو 2020 دبي، إلى جانب المنزل الذكي والمستدام الذي قدمه فريق بيت المستقبل من جامعة «فيرجينيا تك» في الولايات المتحدة الأمريكية، الفائز بالمركز الأول في الدورة الأولى من المسابقة التي نظمتها الهيئة عام 2018.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن الهيئة تولي اهتماماً بالغاً لمسابقة «ديكاثلون الطاقة الشمسية - الشرق الأوسط» التي تعد المسابقة العالمية الأكثر تنافسية بين الجامعات العالمية، وذلك ضمن جهودها لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة منصةً للإبداع وحاضنة للمبدعين ووجهة للمبتكرين من جميع أنحاء العالم.

فرص

وأضاف معاليه: تعمل الهيئة وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير الفرص للشباب لإطلاق طاقاتهم وتشجيعهم على الإبداع والابتكار لتطوير حلول مبتكرة ودعم الجهود العالمية لمواجهة الآثار السلبية للتغير المناخي.

وانطلاقاً من إدراكنا أن الشباب هم القوة الدافعة لبناء مستقبل أكثر إشراقاً، ننظم المرة الثانية مسابقة «ديكاثلون الطاقة الشمسية - الشرق الأوسط» في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم في موقع واحد وفق نظام المنتج المستقل، لتشجيع الشباب على ابتكار تصاميم للمنازل الذكية والمستدامة.

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