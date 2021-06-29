الإمارات تشارك في اجتماع لجنة الإعلام الأمني بدول مجلس «التعاون»

المصدر: أبوظبي - وام

شاركت دولة الإمارات ممثلة بوزارة الداخلية في أعمال الاجتماع الـ11 للجنة الإعلام الأمني بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عُقد عن بعد وناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بمشاريع تطوير عمل الإعلام الأمني وتعزيز دوره في المجالات المختلفة.

وترأس وفد وزارة الداخلية عبر تقنية الاتصال المرئي، المقدم عبدالمطلب الحمادي مدير إدارة الإعلام الأمني بالوزارة وضم الرائد الدكتور ريم صباح نائب مدير إدارة الإعلام الأمني، والرائد علي العفاري رئيس قسم الإعلام الأمني بالإدارة.

وناقش المجتمعون عدداً من الموضوعات المتعلقة بتنفيذ قرارات وزراء الداخلية بالمجلس، والتوصيات والاقتراحات الواردة في الاجتماع العاشر وما تم العمل به.

كما استعرض الاجتماع تقييم الأعمال التوعوية في الإعلام الأمني، إلى جانب وضع الخطط والبرامج الاستراتيجية المشتركة الخاصة بالأعمال التوعوية في المجالات الأمنية المختلفة.

يذكر أن لجنة الإعلام الأمني لدول مجلس التعاون الخليجي تأتي في إطار توحيد الجهود الإعلامية بمجالات التوعية وتعزيز الأمن والأمان بدول المجلس.

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