ساكي كرتز: الإمارات قبلة الابتكار ومنشأ الأفكار الخلاقة

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

«لأنها تمتلك رؤى طموحة، تقوم بتنفيذها فعلياً عبر الاستثمار لإنجاز رؤيتها المستقبلية، تتمتع دولة الإمارات بنظام اقتصادي مستقر، وعملة مستقرة، وقطاع خاص مزدهر، ونظام بيئي لريادة الأعمال سريع التطور، هذا بالإضافة إلى دعم التغيير والنمو والتنويع الاقتصادي القائم على المعرفة، واستثمار رأس المال، باتت جميعها المواد الخام اللازمة لتحقيق النجاح والإنجاز على نطاق واسع».

هكذا عبر ساكي كرتز، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس، لبيور هارفيست سمارت فارمز، وأحد المشاركين في تحدي تكنولوجيا الغذاء، متحدثاً عن شركتهم الخاصة بدعم الأمن الغذائي بالذكاء الاصطناعي، أن الشركة القائمة في دولة الإمارات تعمل في مجال تصميم وبناء وتشغيل أنظمة بيوت زجاجية زراعية عالية التقنية، إذ يتم التحكم في مناخها الداخلي وتحويل أشعة الشمس الطبيعية والوفيرة في المنطقة إلى فواكه وخضراوات طازجة عالية الجودة وخالية من بقايا المبيدات ، ويتيح هذا النظام الذي طورته الشركة، والذي نشأ في دولة الإمارات، القدرة على زراعة محاصيل بكمية أكبر بـ30 ضعفاً واستهلاك مياه أقل بنسبة 20 % تقريباً من الزراعة الحقلية التقليدية.

وطن الابتكار

وأوضح كرتز أن دولة الإمارات تعد وطناً يحتضن الأفكار الخلاقة، ولا سيما في ما يتعلق بالزراعة، وإتاحة الفرصة للتأكد من الاشتراطات اللازمة لهذا النوع من المشاريع، وتركز رؤية الشركة على أنه في غضون خمس سنوات من الآن، ستكون رائدة إقليمياً في مجال الأعمال التجارية، بسبب موقعها المتميز في دولة الإمارات، هذا بالإضافة إلى تطوير حلول لإنتاج أقل تكلفة بنسبة من 20 إلى 40%، وتقديم إنتاج أكبر بنسبة من 20 إلى 40% لكل وحدة من «الضوء» (طاقة الشمس) والتي يمكن حصادها .

الأمن الغذائي

وقال كرتز إن الزراعة في بيئة خاضعة للرقابة هي المستقبل لتحقيق الأمن الغذائي الحقيقي في مناطق المناخ الجاف، ومن هذا المنطلق فإن التقنية التي ابتكرتها الشركة قادرة على توفير إنتاج أعلى بـ10 ـ 15 ضعفاً وباستخدام سُبع كمية المياه، وبذلك فهذه التقنية تعد أكثر كفاءة بنحو 7 مرات من مزارع البيوت الزجاجية الصحراوية، وتتميز بكفاءتها التي تصل إلى أكثر من 10 أضعاف المزارع الحالية ذات البيئة منخفضة التقنية (البيوت الزجاجية) وأكثر من 30 ضعفاً من الحقول التقليدية الزراعية (إنتاجية المحصول لكل متر مربع).

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