عبد الله المري يطلع على إنجازات مركز الراشدية

المصدر: دبي- البيان

أكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، أن المبادرات والمشاريع المبتكرة والرائدة لمركز شرطة الراشدية، أسهمت في تحقيق المؤشرات الاستراتيجية للمركز، إذ شهد مؤشر العام للجرائم المقلقة انخفاضاً بنسبة 30 % خلال 2020، وتحقيق نسبة 99.92 % في التغطية الأمنية في منطقة الاختصاص، فيما كان المستهدف 88.31 %.

جاء ذلك خلال اطلاع معاليه على إنجازات وإحصاءات مركز شرطة الراشدية، في مركز محمد بن راشد للفضاء، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والعميد سعيد حمد بن سيمان آل مالك مدير المركز، والعقيد الدكتور صالح الحمراني نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد محمد عبد الله المري نائب مدير المركز، والعقيد خالد بن سليمان مدير إدارة التفتيش والرقابة، والعقيد الدكتور تميم محمد الحاج مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة العامة، وعدد من الضباط.

واطلع معالي الفريق على إحصاءات المركز، حيث بلغت نسبة وجود الضابط المناوب في مواقع البلاغات 100 %، وبلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة 4 دقائق، فيما كان المستهدف 6.3 دقائق، بينما بلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات غير الطارئة 10 دقائق، فيما كان المستهدف 12.08 دقيقة.

وسجل المركز انخفاضاً في بلاغات وفاة حوادث السير بنسبة 56 % عن عام 2019، وبلغ مؤشر السعادة الوظيفية 97.9 %، مقارنة بعام 2019، الذي بلغ 93 %، فيما ارتفع مؤشر نسبة الموظفين الذين تم تحفيزهم إلى 100 % خلال عام 2020.

المبادرات الريادية

كما اطلع معالي الفريق المري على المؤشرات الاستراتيجية للمركز، والمبادرات الريادية للمركز، منها مبادرة على دربك، ومبادرة عونك، واستخدام الطائرة بدون طيار في كشف الثغرات الأمنية، ومبادرة مجموعة السعادة.

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