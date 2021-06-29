«ملتزمون يا وطن» يؤكد الشراكة المجتمعية لاجتثاث المخدرات

المصدر: أبوظبي ـ منى خليفة

نظمت شرطة أبوظبي ملتقى افتراضياً أول من أمس بعنوان «ملتزمون يا وطن... المخدرات آفة»، بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك بأبوظبي والمركز الوطني للتأهيل، حيث أكد المشاركون أن الشراكة المجتمعية هي السبيل لاجتثاث آفة المخدرات.

وأوضح اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي أن آفة المخدرات تؤرق جميع المجتمعات، مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على تطوير أساليب مكافحتها باستمرار، وأكد أن العمل بروح الفريق الواحد لمواجهة هذه الآفة يسهم بشكل فعال في تقليص حجم المشكلة وما يتبعها من أضرار ومخاطر على المجتمع لافتاً إلى أهمية التعاون مع الشركاء الرئيسيين في التصدي لهذه الآفة.

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