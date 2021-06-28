"الهوية والجنسية": نقل مركز سعادة المتعاملين بمنطقة الكرامة

المصدر: وام

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن إغلاق مركز الكرامة لسعادة المتعاملين ابتداءً من الخميس الموافق 1 يوليو 2021، ونقل كل خدماته إلى المقر الجديد بمركز الغزال للتسوق الكائن بشارع الثاني من ديسمبر بالبدع بدبي، حيث يبدأ تقديم الخدمات للجمهور بالمركز الجديد ابتداءً من الأحد الموافق 4 يوليو 2021، من الساعة السابعة صباحاً حتى الخامسة مساءً.

ويأتي هذا الانتقال سعياً من الهيئة إلى تعزيز استمرارية تحسين وتطوير خدماتها المقدمة عبر مراكزها المنتشرة على مستوى إمارات الدولة، وبما ينعكس إيجاباً على الارتقاء بتجربة المتعامل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز