أطباء «كليفلاند» يبتكرون أسلوباً إبداعياً لتقليل مخاطر جراحات الأوعية الدموية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

طور أطباء مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، جزء من مبادلة للرعاية الصحية، تقنية جديدة تقلل بشكل كبير من المخاطر التي تنطوي عليها جراحة تمدد الأوعية الدموية بالشريان الأبهر. حيث أضيف تعديل على تقنية «الفرع أوّلاً» لمريض كان يخضع لعملية جراحية مفتوحة للشريان الأبهر المتضخم‎، وذلك للمرة الأولى.

وكان المريض موسى عبد الرحيم الجوهري، البالغ من العمر 52 سنة، والذي يقيم في أبوظبي، قد نقل منذ عام إلى المستشفى مصاباً بتمدد الشريان الأبهر الصدري البطني بطول 6.5 سم، وهذا يعني انتفاخ الشريان الأبهر - وهو الشريان الرئيسي في الجسم، ويبدأ من القلب، ويمد بقية الجسم بالدم. وكان هذا بسبب ضعف الشريان الأبهر تدريجياً، وتسلخه، لأسباب تعود إلى نمط الحياة التي كان المريض يعيشها، وهي حالة خطيرة تؤدي إلى تمزق الطبقة الداخلية من الشريان، ظل يعاني منها على مدى عدة سنوات‎.

وكان الخيار العلاجي الوحيد لمنع التمزق هو إجراء عملية جراحية مفتوحة واسعة النطاق، وكان هذا هو الخيار الأفضل، ولكن إجراء هذه العملية الجراحية لا يتوافر إلا في عدد قليل جداً من المستشفيات بالعالم، وذلك بسبب صعوبته الشديدة، وارتفاع معدل الوفيات بعده‎.

وعادةً، يتطلب الأمر وضع المريض على جهاز القلب والرئة «المجازة القلبية الرئوية»، وإيقاف الدورة الدموية لأعضاء الجسم، لمدة 18 إلى 30 دقيقة، ويكون هذا ضرورياً لاستئصال الجزء المصاب من الشريان الأبهر، واستبداله بنسيج على شكل أنبوب، يزرع بالقلب على شكل تطعيم، ويتم ذلك خلال فترة زمنية قصيرة. وتزيد الجراحة، التي يمكن أن تستغرق 12 ساعة، من خطر النزيف بنسبة 20%، إلى جانب زيادة فرص الوفاة واختلال وظائف الأعضاء بنسبة 15%. قد يحتاج المرضى أيضاً إلى ما يصل إلى 20 وحدة من الدم ومشتقاته، تنقل إليه أثناء الجراحة.

ولكن لأول مرة على مستوى العالم، أجرى الجراحون في معهد القلب والأوعية الدموية في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» جراحة مبتكرة من خلال إدخال تعديل على تقنية «الفرع أوّلاً»، فألغت الاحتياج إلى المجازة القلبية الرئوية، وتوقيف الدورة الدموية، ممّا قلل بشكل كبير المخاطر على حياة المريض. وقد تم نشر هذه التقنية الجديدة في مجلة جراحات الصدر والأوعية الدموية.

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