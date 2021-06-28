بدء استخدام نظام (EDE) لكشف كوفيد ـ 19 في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

بدأت مراكز التسوق والمنافذ البرية والجوية في إمارة أبوظبي، اليوم، تنفيذ نظام الفحص الجديد (EDE) للكشف عن الإصابة بفيروس كوفيد ـ 19، وذلك عبر تطبيق إلكتروني باستخدام الهاتف المحمول حيث يقوم بمسح الشخص خلال 3 ثوان والتعرف إلى سلبية أو ايجابية الفيروس في جسم الشخص، بهدف تعزيز الإجراءات الوقائية باستخدام أحدث التقنيات، وللحد من انتشار الفيروس من خلال إنشاء مناطق آمنة خضعت لسلسلة من التدابير والإجراءات الاحترازية.

وتتمتع أنظمة المسح، التي طورها معهد أبحاث EDE أبوظبي التابع للشركة العالمية القابضة، بمزايا تقنية تسمح باكتشاف احتمال الإصابة بفيروس كوفيد-19 من خلال قياس الموجات الكهرومغناطيسية التي تتغير عند وجود جزيئات الحمض النووي الريبي (RNA) للفيروس في جسم الشخص، وبالتالي توفر نتائج فورية عن طريق مسح الأشخاص المحتمل إصابتهم عن بُعد دون تصوير أو تسجيل.

وكانت دائرة الصحة ـ أبو ظبي قد أعلنت عن اعتمادها لأنظمة (EDE) للكشف عن الإصابة بكوفيد-19، وذلك بناءً على نتائج الفترة التجريبية للاستخدام الذي جري في مناطق الدخول إلى الإمارة، ومرافق عامة مختارة في جزيرة ياس ونقاط محددة للدخول والخروج في منطقة المصفح، حيث أظهرت نتائج الفترة التجريبية فعالية عالية لأنظمة (EDE)، إذ خضع أكثر من 20 ألف شخص للفحص بهذا الجهاز، وحقق الجهاز 93.5% في نسبة حساسية الفحص والتي تعكس دقة الفحص عند تحديد الأشخاص المصابين بدقة، و83% في نسبة نوعية الفحص والتي تعكس دقة الفحص عند تحديد الأشخاص غير المصابين.

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