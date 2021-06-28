بلدية دبي تغلق 4 مؤسسات خالفت الإجراءات الاحترازية

المصدر: دبي- وائل نعيم

أغلقت بلدية دبي 4 مؤسسات وخالفت مؤسستين ووجهت 22 تنبيهاً، وشملت قرارات الإغلاق مركز لياقة بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي ومقهيي شيشة وصالوناً.

وذلك بسبب مخالفة التعليمات الخاصة بأوقات الفتح وعدم الالتزام بالممارسات الصحية والنظافة الشخصية والاكتظاظ، وذلك في يوم أمس الأول، إذ بلغ عدد الزيارات التفتيشية التي نفذها مفتشو بلدية دبي على المؤسسات 2315 زيارة رقابية، فيما بلغت نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 98%، كما بلغ عدد المؤسسات المستوفية اشتراطات وتدابير السلامة العامة 2287 مؤسسة.

رقابة

وتجري فرق التفتيش بالبلدية زيارات تفتيشية روتينية للتأكد من التزام المؤسسات جميع الاشتراطات والتدابير الاحترازية، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها.

كما يقوم مفتشو بلدية دبي بمتابعة تنفيذ الإجراءات التي تم تعميمها على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها، والتي تشمل اشتراطات ملزمة يجب اتباعها في المؤسسات ومن أبرزها: التباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام بلبس الكمامات والقفازات، إلى جانب التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، بغية تعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع.

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