«نيويورك أبوظبي» تنجز دراسة بحثية لعلاج السرطان بالبروتين

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت جامعة نيويورك أبوظبي في دراسة أجراها فريق من الباحثين الدوليين بقيادة مازن مجذوب، الأستاذ المشارك في قسم علم الأحياء في جامعة نيويورك أبوظبي، عن نتائج واعدة متعلقة باستعمال البروتين 53 لعلاج السرطان باعتباره أحد الحلول الرئيسة لكبت الأورام والتي يمكن اتباعها لعلاجه على الرغم من تثبيطه وتحوّره في معظم الحالات السرطانية.

وتتوافق نتائج الدراسة مع التقرير السابق الذي صدر عن مختبر الدكتور مجذوب، بالتعاون مع مختبر أندرو هاميلتون، أستاذ ورئيس جامعة نيويورك، ومختبر سونيل كومار، الأستاذ المساعد في جامعة دنفر، والذي بيّن أن استعمال الجزيئات الصغيرة المحاكية للبروتين يؤثر إيجاباً في تراكم البروتينات المرتبطة بالزهايمر ومرض السكري من النوع الثاني.

ووفقاً للدراسة الجديدة، وسّع الفريق منهجية العمل التي تركز على محاكيات البروتين، وطبقوها بشكل خاص على تراكمات الطفرات، أو الظواهر المختلفة لبروتين 53 والمرتبطة بالسرطان.

ونشرت المجلة الدورية العلمية «نيتشر كوميونيكيشنز» ورقة بحثية بعنوان «دور محاكيات البروتين المثبطة للأميلويد في تفكيك تراكمات بروتين 53 الطافر وإعادة تنشيط وظائف كبت الورم» تتناول عملية استعمال مظاهر البروتين لإعادة تنشيط البروتين 53. تضمّن فريق البحوث عدداً من الباحثين في جامعة نيويورك أبوظبي وهم:

الباحث المشارك الدكتور لوغاناتان بالانيكومار والطالبتان لاورا كارباوسكايته وسارة حسن ومدرس علم الأحياء إبراهيم شحادة ضمن فريق مختبر مجذوب لدى الجامعة، بالإضافة إلى فريق العمل في مختبري هاميلتون وكومار وغيرهما من الزملاء مثل أستاذ البحوث المشارك محمد الصايغ وأستاذ الكيمياء الزائر جينارو إسبوزيتو والمحاضر في علم الأحياء أحمد أفضل.

وأجرى الباحثون دراستهم على مجموعة من محاكيات البروتين المصممة خصيصاً لعلاج الزهايمر والسكري من النوع الثاني، ما كشف عن وجود مظاهر من بروتين قادرة على تفكيك تراكمات بروتين 53 المتغير ومنع تراكمه لاحقاً. وأثبت الباحثون في مراحل لاحقة من دراستهم أن عملية تفكيك هذه التراكمات تؤدي إلى إعادة تنشيط وظيفة البروتين 53 الكاتمة للورم، ما يؤدي إلى القضاء على مجموعة كبيرة من الخلايا السرطانية.

وتكمن الأهمية الأكبر لهذا الاكتشاف، في القدرة الكبيرة للعلاج بمحاكيات البروتين على تقليص حجم الأورام التي تضم بروتين 53 المتغير، مع عدم وجود أي تأثير سلبي في الأنسجة السليمة، ما يرفع معدل الشفاء.

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