(تاكسي دبي) تكرم فريقاً من الشرطة لمساندته سائقي مركبات الأجرة

المصدر: دبي- البيان

كرّمت مؤسسة تاكسي دبي في هيئة الطرق والمواصلات، فريقاً من شرطة دبي، ضمّ كلاً من العريف أول عبد الرحمن عبدو، والشرطي الأول محمود شكري، والرقيب شامس الشامسي.

وذلك تقديراً لمساندتهم ومد يد العون لسائقي مركبات أجرة مؤسسة تاكسي دبي على الطرق، وجهود هذا الفريق، وتعاونهم مع سائقي المؤسسة خلال الحوادث الطارئة على الطرق، بالإضافة إلى دورهم الفعال في تعزيز السلامة المرورية، والحفاظ على الممتلكات والأرواح، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وأكد منصور رحمه الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي، على أن هذا التكريم، ما هو إلا تعبير عن شكر وامتنان مؤسسة تاكسي دبي، لجهود شريكها الاستراتيجي (شرطة دبي)، وتعاونهم المثمر والمستمر مع سائقينا، وفريق عملنا في مختلف المجالات، أهمها الحفاظ على سلامة سائقي ومستخدمي مركبات الأجرة، وتضافر الجهود لتحقيق السعادة وجودة الحياة لسكان وزوار دبي، والمضي قدماً لتحقيق المراكز الأولى، ووضع دبي على الخارطة العالمية.

من جهة أخرى، فقد عبّر المُكَرَّمون من فريق شرطة دبي، عن شكرهم لمؤسسة تاكسي دبي على هذا التكريم، وعلى ما تبذله من جهود، من شأنها أن تنهض بقطاع النقل بمركبات الأجرة، وتعزيز ثقافة التميز في خدمة المتعاملين، باعتباره أحد أهم القطاعات، التي تعكس مستوى حضارة الدول وترسم ملامحها.

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