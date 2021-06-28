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    تنويه من وزارة الصحة بشأن الإحاطة الإعلامية المنعقدة أمس

    المصدر:
    • وام
    التاريخ:

    نوهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى وجود خطأ لغوي خلال حديث الدكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الإحاطة الإعلامية المنعقدة أمس حول مستجدات فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتطرقها إلى نسب حالات الإصابة بـ" كورونا " التي أدخلت للعناية المركزة بالنسبة لغير المطعمين والمطعمين.

    وأكدت الوزارة أن نسبة الحالات الأعلى التي أدخلت للعناية المركزة هي لغير المطعمين بلقاح "كوفيد- 19" وبلغت 92 في المئة، فيما كانت نسبة المطعمين 8 في المئة، كما تعتذر عن هذا الخطأ غير المقصود.

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