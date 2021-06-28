«تعليم الوطني» تناقش سياسة وزارة «الثقافة» بحضور ممثلي الحكومة

المصدر: دبي - البيان

ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي في اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي برئاسة ناصر محمد اليماحي رئيس اللجنة، موضوع سياسة وزارة الثقافة والشباب، بحضور ممثلي الوزارة.

شارك في الاجتماع سارة محمـد فلكناز مقررة اللجنة، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري، وشذى سعيد علاي النقبي، والدكتورة شيخة عبيــد الطنيجي، وضرار حميد بالهول، وعفــراء بخيــت العليلـي.

وحضر من وزارة الثقافة والشباب وفاء أحمد آل علي مديرة إدارة التفاعل الشبابي بالتكليف، ومحمد الحمادي رئيس قسم مراكز الشباب.

وأشارت سارة محمـد فلكناز مقررة اللجنة إلى أن اللجنة استمعت إلى ردود ممثلي الوزارة حول استفسارات وتساؤلات أعضاء اللجنة بشأن الموضوع ومحاوره، إذ تم طرح الملاحظات والاقتراحات والآراء والتحديات التي خرجت بها اللجنة من اجتماعها السابق مع ممثلي الجهات المعنية والمختصة، واطلعت اللجنة كذلك على مجموعة من المعلومات تتعلق بمراكز الشباب في الدولة وخطط تطويرها وتنميتها بما يساهم في صقل قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم.

وتابعت فلكناز إن اللجنة اعتمدت خطتها لتنظيم حلقات نقاشية وزيارات ميدانية للمراكز الثقافية والشبابية لدراسة الموضوع العام بشكل تفصيلي والاطلاع على مختلف الخدمات المقدمة في المراكز الشبابية والثقافية والتعرف إلى أبرز التحديات التي تواجه تطوير تلك المنظومة المهمة المرتبطة بقطاع عريض في المجتمع.

محاور

وذكرت فلكناز أن اللجنة تناقش موضوع سياسة وزارة الثقافة والشباب ضمن عدة محاور تتضمن: استراتيجية الوزارة في تعزيز الهوية والانتماء الوطني وتطوير قطاعات الصناعات الثقافية والإبداعية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ودور الوزارة في إنشاء ودعم المراكز الشبابية وتطوير قدرات ومواهب الشباب لتحقيق مستهدفات رؤية 2071، وجهود الوزارة في تطوير المنظومة الإعلامية الوطنية بما يحقق رؤية 2071.

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