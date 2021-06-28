القنصل وأبناء الجالية اللبنانية يزورون متحف شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

استقبلت القيادة العامة لشرطة دبي وفداً من قنصلية دولة لبنان الشقيقة برئاسة القنصل العام عساف ضومط، والقنصل إيلي غرب، وأبناء الجالية اللبنانية من إعلاميين وأصحاب شركات خاصة، والذين زاروا متحف شرطة دبي.

وكان في استقبال الوفد الرائد علي يوسف يعقوب رئيس قسم التنوع الثقافي بالوكالة في إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ونعيمة هلال السري مدير إدارة العلاقات المجتمعية، وعلياء محمد العجلة رئيس قسم متحف شرطة دبي.

واطلع الوفد على محتويات متحف شرطة دبي من قاعة السينما الرقمية، وقاعة لعرض المشاركات المجتمعية، وقاعة مُتخصصة في توثيق مسيرة شرطة دبي الحافلة بالعطاء، وقاعة لعرض الأسلحة والأجهزة المستخدمة منذ تأسيس القوة، إلى جانب قاعة خاصة بعرض بعض المضبوطات في قضايا متنوعة من قبل شرطة دبي وطرائق الكشف عنها سواء في مجال مكافحة المخدرات أو التزوير أو غيرها.

واستمع الوفد إلى شرح من علياء محمد العجلة حول قصة التطور والإنجازات المتنوعة التي حققتها شرطة دبي على مدى العقود الماضية في مختلف المجالات الأمنية والمجتمعية.

وفي ختام الزيارة، دوّن القنصل العام اللبناني عبارات شكر وثناء في سجل الزوار الإلكتروني في متحف شرطة دبي، معبراً عن سعادته بالاطلاع على تاريخ شرطة دبي الحافل بالعطاء، وأبرز ابتكاراتها الحديثة في العمل الأمني والشرطي.

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