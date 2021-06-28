الإمارات تتصدر دول العالم الأكثر تطعيماً للسكان لشهر كامل

المصدر: أبو ظبي ـ مصطفى خليفة

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة دول العالم في مؤشر (ourworldindata) للدول الأكثر تطعيما لسكانها حول العالم ضد كوفيد ـ 19، خلال الفترة من 23 مايو الماضي إلى 27 يونيو الجاري، بمعدل 152.41 جرعة لكل 100 شخص من السكان، في الوقت الذي بلغ فيه المعدل العالمي للتطعيمات جرعة38 لكل 100 شخص من السكان.

وأظهرت الإحصائيات أن دولة الإمارات تخطت معدلات التطعيم لأكثر 10 دول تطعيما للسكان في العالم، وهي: اسرائيل والبحرين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإيطاليا والصين وفرنسا والبرازيل والهند.

ووفق الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث فإن إجمالي عدد جرعات اللقاحات التي نفذت في الإمارات بلغ حتى الآن 15 مليونا و73 ألفا و743 جرعة بمعدل يومي 232.5 ألف جرعة لقاح، بنسبة 71% من إجمالي سكان الإمارات وبنسبة 91.8% من الفئة المؤهلة للتطعيم.

وتعتمد الإمارات 4 أنواع من اللقاحات لتطعيم الأفراد ضد فيروس كوفيد-19، وهم: لقاح سينوفارم، ولقاح «فايزر-بيونتك، ولقاح سبوتنيك في، ولقاح أكسفورد-أسترازينيكا، توفر الدولة التطعيم مجانا واختياريا لكل الراغبين من المواطنين والمقيمين، ويمكن الحصول عليه شريطة عدم وجود حالة صحية، أو أعراض معينة تمنع ذلك بعد تقييم الطبيب المختص. يُستثنى من تلقي اللقاح الأطفال، والسيدات الحوامل والمرضعات، وفي 11 يونيو الجاري اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، توفير لقاح كوفيد-19 مجاناً لجميع حملة التأشيرات والإقامات المنتهية في الإمارة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز