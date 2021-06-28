محمد بن راشد يطلق عدة مشاريع خلال زيارته لوزارة الاقتصاد

المصدر: دبي – البيان

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء​، حاكم دبي، رعاه الله، عدة مشاريع اقتصادية منها مسرعات للشركات العائلية لدعمها في الدخول لأسواق جديدة، ومعهد للأبحاث الاقتصادية بالتعاون مع أرقى الجامعات العالمية، وأعلن عن مؤتمر استثماري عالمي سيعقد في 22 مارس وسيركز على فرص الاقتصاد الجديد في الدولة.

كما أطلق سموه خلال زيارته اليوم لوزارة الاقتصاد، أكاديمية لريادة الأعمال Skill-Up Academy ومنصة جديدة لدعم نمو الشركات الناشئة لتكون كبيرة Scale-up Platform.. وبوابة ذكية Grow in UAE لتوفير معلومات متكاملة حول سياسات وفرص الاستثمار. كما أطلق أجندة وطنية واضحة لاستقطاب المواهب الشابة والماهرة للدولة.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في تويتر: "عملنا الاقتصادي مستمر ومتسارع ويسير بالاتجاه الصحيح.. وفريقنا الحكومي تم إعادة تشكيله في الصيف الماضي، لتعمل جميع الوزارات والمؤسسات الداخلية والخارجية والتشريعية، على التركيز على هدف واحد وواضح.. النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة للخمسين عام القادمة.".

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