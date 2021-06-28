«الاتحادية للموارد البشرية» و «الجليلة» تطلقان حملة لعلاج مريضة بسرطان القولون

المصدر: دبي - وام

أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وبالتعاون مع مؤسسة الجليلة، حملة خيرية ضمن مبادرة «سندهم أمانة» المجتمعية للتكفل بنفقات علاج شابة ثلاثينية مصابة بمرض سرطان القولون، حيث لا تستطيع تأمين كلفة جلسات العلاج الكيماوي.

وقالت حنان محمد بن نصيف، نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي في الهيئة: إن الهيئة نفذت بالتعاون مع مؤسسة الجليلة العديد من الحملات الخيرية والإنسانية الناجحة ضمن مبادرة «سندهم أمانة»، حيث أثمر التعاون الاستراتيجي بين الجانبين في تغطية نفقات علاج العديد من الحالات المرضية المستعصية.

وذكرت أن الحملة ترمي إلى التكفل بنفقات علاج الشابة عائشة، والتي تم تشخيص إصابتها بمرض سرطان القولون، والذي يعد أحد أخطر أنواع السرطانات المعروفة عالمياً، لافتة إلى أن المريضة بحاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة للبدء في جلسات العلاج الكيماوي.

وأشارت حنان بن نصيف إلى أن الهيئة أشهرت الحملة على مستوى الحكومة الاتحادية؛ لمنح الفرصة لأكبر عدد من موظفي الوزارات والجهات الاتحادية للمشاركة في فعل الخير والمساهمة من خلال حساباتها المختلفة على منصات التواصل الاجتماعي ونظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي».

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