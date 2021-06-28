الإمارات تسجل 2040 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: دبي – البيان

تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم أعلنت الوزارة عن إجراء 232,544 فحصاً جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 2,040 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1,988 حالة شفاء و6 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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