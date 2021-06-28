رحيل عيسى بوحميد بعد مسيرة حافلة بالعطاء

المصدر: (دبي - غسان خروب)

ودعت دبي، أمس، الوالد عيسى عبد الله بوحميد، أحد رجالاتها، وأبرز وجهائها، بعد مسيرة كتبت بحبر الخير والعطاء، استنار فيها بقيم الولاء، حيث رافق الفقيد المغفور له، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، باني نهضة دبي، وشهد مسيرة التطوير، خلال عهد المغفور له، الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، كما واصل العطاء، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

خبر رحيل عيسى بوحميد، والد خالد وإبراهيم وعبد الله ومنذر وحميد، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، كان مؤلماً وصعباً على كل من عرفوه، حيث نعاه عدد من الوزراء وكبار المسؤولين ورفاق دربه، على مواقع التواصل الاجتماعي، ذاكرين مناقبه ومآثره.

عيسى بوحميد.. قامة وطنية حفلت مسيرتها بالإنجاز والخير

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