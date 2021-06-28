تجارة الإمارات تضاعفت 1600 مرة في 50 عاماً

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

قفزت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات محققة نمواً غير مسبوق خلال 50 عاماً وتضاعفت نحو 1603 مرات، من نحو مليار درهم فقط عام 1971 إلى أن تجاوزت اليوم 1.5 تريليون درهم. ونجحت الحكومة في التعامل بحكمة على مدار السنوات الأخيرة في ملف التجارة غير النفطية، وقامت بجهود كبيرة من خلال إقامة علاقات دولية متميزة مع مختلف دول العالم، بالإضافة إلى عقد اتفاقيات دولية وإصدار التشريعات والقوانين وبنية تحتية وأنظمة لوجستية ومصرفية قادرة على توفير استجابة مثالية لمتطلبات التجارة.

قائمة الكبار

وبحسب المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، صُنفت الإمارات ضمن قائمة الدول العشرين الكبار في 16 مؤشراً للتنافسية على مستوى العالم في قطاع التجارة الخارجية خلال 2020.

وبحسب وزارة الاقتصاد، بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي نحو 1.033 تريليون درهم. وجاءت مساهمة المجموعات السلعية على النحو التالي: الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها تسهم بنسبة 26.8 % بقيمة 277 مليار درهم، يليها الذهب والألماس والحلي والمجوهرات بنسبة 24.5 % بقيمة 255 مليار درهم، ثم معدات النقل بقيمة 103 مليارات درهم بنسبة 10 % مرتفعة من 8.9 % خلال ذات الفترة من 2019.

قفزة كبيرة

وأظهر تحليل لـ«البيان الاقتصادي» حول التجارة الخارجية غير النفطية تسجيل قفزة كبيرة مقارنة مع السنوات الـ 10 الأولى من عمر الاتحاد لتقفز من نحو مليار درهم عام 1971، إلى 41.1 ملياراً عام 1981، وفي السنوات الـ 10 الثانية إلى 69.2 ملياراً عام 1991، ليقفز الرقم إلى 151.1 ملياراً في 2001.

ومع انطلاقة الألفية الجديدة يرتفع إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 754.4 ملياراً عام 2010 ، وبعدها بعام واحد فقط يرتفع إلى 927.6 ملياراً عام 2011، ثم يقفز إلى تريليون و55.9 ملياراً عام 2012 بزيادة تصل إلى 60 مليار درهم خلال عام واحد، ليرتفع سنوياً بشكل ملحوظ فيصل إلى تريليون و56.5 ملياراً عام 2013، وإلى تريليون و72.4 ملياراً عام 2014.

وفي 2015 حققت التجارة الخارجية غير النفطية قفزة نوعية لتصل إلى تريليون و556 ملياراً بزيادة تقترب من 584 مليار درهم خلال عام واحد فقط، ثم ترتفع 4 مليارات جديدة لتصل إلى تريليون و588 ملياراً عام 2016، وفي 2017 تزيد 24 ملياراً لتصل إلى تريليون و612 مليار درهم. ومع نهاية العام الماضي بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية تريليوناً و603 مليارات درهم بزيادة 67 ملياراً عن 2018 الذي بلغت فيه تريليوناً و536 مليار درهم.

شركاء تجاريون

وبحسب التنافسية والإحصاء، استحوذت سويسرا على النصيب الأكبر من صادرات الإمارات الوطنية بواقع 27 مليار درهم، ثم السعودية 18.2 مليار درهم. وجاءت الدول الآسيوية غير العربية كأكبر الشركاء التجاريين للإمارات بقيمة 390.77 ملياراً، ثم الدول الأوروبية ثانياً بقيمة 186.9 ملياراً بنسبة 18.09 %، وثالثاً دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 153.7 ملياراً ما نسبته 14.88 %.

وحلت الصين كأول الشركاء التجاريين مع الإمارات في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي بتبادل تجاري غير نفطي جاوز 124.45 مليار درهم، وثانياً السعودية بقيمة 90.8 ملياراً، وثالثاً الهند بقيمة 70 مليار درهم.

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