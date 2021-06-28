المجلس الأعلى للأمومة والطفولة و«اليونيسيف» يبحثان تعزيز التعاون

المصدر: (أبوظبي - البيان)

بحثت الريم بنت عبد الله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، مع تيد شيبان المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الشراكة بين الجانبين، والسبل الكفيلة في تعزيز التعاون ودعم أنشطة ومشاريع المنظمة، بما يخدم الطفل وتعزيز حقوقه.

جاء ذلك خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي، بمشاركة ساجي توماس رئيس حماية الطفل بمكتب اليونيسيف بدول الخليج، وعدد من الخبراء والمختصين، ومجموعة من أعضاء المجلس الاستشاري للأطفال. واستعرضت الريم الفلاسي، أهم المشروعات المطروحة، مؤكدةً أهمية الشراكة مع المنظمات الدولية، وبناء جسور التواصل معها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز