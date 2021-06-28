«صحة أبوظبي» تعتمد أنظمة EDE للكشف عن الإصابة بـ«كوفيد 19»

المصدر: أبوظبي – البيان

أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي عن اعتمادها لأنظمة EDE للكشف عن الإصابة بكوفيد 19، وذلك بناءً على نتائج الفترة التجريبية للاستخدام الذي يجري حالياً في مناطق الدخول إلى الإمارة، ومرافق عامة مختارة في جزيرة ياس، ونقاط محددة للدخول والخروج في منطقة مصفح.

وأظهرت نتائج الفترة التجريبية فاعلية عالية لأنظمة EDE، إذ خضع أكثر من 20 ألف شخص للفحص بهذا الجهاز، وحقق الجهاز 93.5% في نسبة حساسية الفحص والتي تعكس دقة الفحص عند تحديد الأشخاص المصابين بدقة، و83% في نسبة نوعية الفحص والتي تعكس دقة الفحص عند تحديد الأشخاص غير المصابين.

وقال الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة: «اعتمدت أبوظبي استراتيجية متكاملة لمكافحة جائحة كوفيد 19 ترتكز على زيادة الفحص والدخول الآمن بالإضافة إلى التطعيم واستمرار الإجراءات الاحترازية. ويأتي استخدام أجهزة EDE ضمن هذه الاستراتيجية».

وتتمتع أنظمة المسح، التي طورها معهد أبحاث EDE أبوظبي التابع للشركة العالمية القابضة، بمزايا تقنية تسمح باكتشاف احتمال الإصابة بفيروس كوفيد 19 من خلال قياس الموجات الكهرومغناطيسية التي تتغير عند وجود جزيئات الحمض النووي الريبي (RNA) للفيروس في جسم الشخص، وبالتالي توفر نتائج فورية عن طريق مسح الأشخاص المحتمل إصابتهم عن بُعد دون تصوير أو تسجيل.

إلى ذلك، اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، توسيع نطاق المناطق والأماكن التي يجرى بها تطبيق استخدام أنظمة EDE للكشف عن احتمال الإصابة بكوفيد 19، وذلك بعد مراجعة نتائج الفترة التجريبية لاستخدام الأنظمة، واعتماد دائرة الصحة - أبوظبي لأنظمة EDE للكشف عن الإصابة بكوفيد 19.

ويأتي القرار تعزيزاً للإجراءات الوقائية باستخدام أحدث التقنيات، وللحد من انتشار الفيروس من خلال إنشاء مناطق آمنة خضعت لسلسلة من التدابير والإجراءات الاحترازية.

ووفقاً للقرار، ستستخدم أنظمة EDE للكشف عن كوفيد 19 ابتداءً من اليوم في مراكز التسوق، وضمن فحوصات المناطق السكنية، وعند منافذ الإمارة البرية والجوية. وأوضحت اللجنة أنه في حال أظهرت أنظمة EDE للمسح احتمال الإصابة بكوفيد 19، فلن يسمح للشخص بالدخول ويتعين اتباع البروتوكول المعتمد وإجراء فحص مسحة الأنف خلال 24 ساعة.

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