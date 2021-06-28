«الداخلية» تعزز دور الوالدين في مكافحة المخدرات بدليل إرشادي

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

عززت وزارة الداخلية جهود دولة في سبيل حماية المجتمع من آفة المخدرات، ولا سيما في أوساط شريحة الشباب واليافعين والنشء، وأصدرت الوزارة دليلاً إرشادياً متكاملاً بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين ومنها وزارة التربية والتعليم موجهاً للأسرة تحت عنوان «دليل الوالدين للوقاية من المخدرات»، مستهدفة من ذلك دعم دور الأسرة في حماية أبنائها من هذا الخطر.

وتظهر أهمية الدليل، في وقت أعلنت فيه الأمم المتحدة قبل يومين، على لسان أمينها العام أنطونيو غوتيريش أن مشكلة المخدرات في العالم لا تزال تمثل تحدياً، وأن الوفيات العالمية الناجمة عن إدمان المخدرات تضاعفت خلال العقد الماضي.

وأكد «دليل الوالدين للوقاية من المخدرات»، في مقدمته الأساسية على أهمية الدور المحوري للوالدين من خلال وقاية الأبناء من عدة مخاطـر منها تعاطي المـواد المخدرة ومن هـذا المنطلق كما يقول الدليل يسـعى البرنامـج الوطني للوقاية مـن المخــدرات (ســراج) إلـى المساهمة فـي حماية الأسـر مــن خطـر المخـدرات وتنميـة مهاراتهـا لحمايـة الأبناء مـن التعاطي وتمكينهـا مـن إدارة ومعالجة كافة عوامل الخطورة المحيطة بالأبناء.

مهارات

ويساعد الدليل على تنمية مهـارات الوالديـن لتعليــم الأبنـاء مهـارات رفــض تعاطــي المــواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والتعريف ببعــض نصــوص القانــون الإماراتــي بشــأن مكافحــة المــواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ومراكز العلاج المتوفرة في الدولة.

واستعرض الدليل تفاصيل البرنامج الوطني للوقاية من المخدرات (رؤيته ورسالته وأهدافه الاستراتيجية)، فيما تناول في فصله الأول معلومــات تخــص المــواد المخدرة بشــكل عــام، وأنواعها وتصنيفها، والآثــار الناجمــة عــن تعاطيهــا، ســواء كانــت صحيــة أو اجتماعيــة أو اقتصاديــة، كما يعــرض الفصل الأول ويصحــح المفاهيــم غيــر الصحيحــة والشــائعة ضمــن الوســط الشــبابي عــن تعاطــي المــواد المخدرة. وركز الدليل على مجموعة من المعتقدات الخاطئة المرتبطة بتعاطي المخدرات.

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ينطلق الدليل لتحقيق 7 أهداف رئيسة وهي: تعريــف الوالديــن بأنــواع المــواد المخــدرة والمؤثــرات العقليــة وأضرارهــا ومؤشرات تعاطيها، وتعريـف الوالديـن بالمعتقـدات الشــائعة والخاطئــة حول المواد المخـدرة والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى تعريفهم بعوامل الحماية والخطورة المحيطة بالأبناء، والتعريف بدورهما الوقائي وكيفية حماية الأبناء مــن المـواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتمكينهم مـن الكشــف والتدخــل المبكــر فــي حالات تعاطــي المــواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

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