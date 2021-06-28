«مبادلة» تستكمل توحيد الأنظمة المخبرية في شبكة مرافقها

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت مبادلة للرعاية الصحية، عن إتمام عملية دمج وتوحيد الأنظمة المخبرية عبر شبكة مرافقها المتكاملة عالمية المستوى، في خطوة تهدف إلى تحسين تجارب المرضى واختصار الوقت المطلوب لوصول الأطباء والمرضى إلى نتائج التشخيصات والفحوصات الطبية.

وأصبحت جميع مرافق مبادلة للرعاية الصحية، حالياً، مرتبطة بنظام واحد مشترك للمعلومات المخبرية، مما يتيح للأطباء طلب إجراء ما يرونه ضرورياً من فحوصات للمرضى بسرعة وسهولة، وذلك من خلال مجموعة متكاملة من الفحوصات المتقدمة التي يوفرها المختبر المرجعي الوطني. وعند اكتمال معالجة العينات، تتوفر نتائج الاختبارات في السجلات الطبية الإلكترونية الخاصة بالمريض على الفور، مما يقلل وقت الانتظار للمرضى ويسرّع من اتخاذ الأطباء للقرار.

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