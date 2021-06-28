أخصائيون: سوء تخزين الغذائية أبرز أسباب تسمم الأطعمة

شدد أخصائيو تغذية على أن أبرز أسباب التسممات الغذائية في الصيف تنجم عن سوء التخزين؛ لأن البكتيريا تميل إلى التكاثر بشكل أسرع.

وقالت الدكتورة عهود علي الحمادي، أخصائية تغذية ورئيس قسم التغذية بمستشفى القاسمي، إن الصيف يعد وقتاً مميزاً للاستمتاع بالمنتجات الموسمية الطازجة، كما يعد فترة يصبح فيها الطعام أكثر عرضة للتسمم، لأن البكتيريا تميل إلى التكاثر بشكل أسرع، كما يفسد الطقس الحار في الواقع كل الطعام الجيد ويتلفه، مبينة أنه لتجنب تلف الغذاء صيفاً لا بد من ضبط ترموستات الثلاجة على الحد الأقصى لفصل الصيف (أقل من 5 درجات مئوية)، والاحتفاظ بجميع اللحوم والخضروات النيئة في الثلاجة وتخزين الأطعمة النيئة والمطبوخة في أقسام مختلفة من الثلاجة لأن البكتيريا الموجودة على الأطعمة النيئة يمكن أن تفسد الأطباق المطبوخة.

أضرار

من جهتها، أكدت الدكتورة معصومة حسين الجسمي، مسؤولة التغذية العلاجية في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، أن من الأضرار الصحية التي تنتج من تناول الأطعمة السريعة هي أن معظمها تحضر عن طريق القلي في حرارة مرتفعة وفي الأغلب يتم استخدام ذات الزيت عدة مرات، ما يؤدي إلى أضرار صحية بسبب عملية التأكسد وإطلاق الجذور الحرة، والتي تعد أحد أهم أسباب الإصابة بمرض السرطان، مبينة أنه في فصل الصيف تكون هذه الوجبات سريعة التلف وتنمو البكتيريا الضارة بصورة سريعة، وخصوصاً مع ارتفاع درجة الحرارة، ما يؤدي إلى الإصابة بالتسمم الغذائي والتعرض للإسهال والجفاف وفقدان السوائل والأملاح المعدنية، مثل الصوديوم والبوتاسيوم وتعريض الشخص لكثير من المشاكل الصحية.

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