غرفة عمليات لاستقبال الشكاوى المستهلكين في أم القيوين

أكد سالم خلفان مدير قطاع حماية البيئة والسلامة العامة ببلدية أم القيوين أن القطاع يسعى جاهداً لمراقبة المطاعم وكل المنشآت، التي تعمل في مجال بيع المواد الغذائية لا سيما في الصيف، حيث تتعرض الوجبات السريعة للتلف في حال سوء التخزين، فيتم التركيز على سلامة العمال، إضافة إلى مراقبة مطابخ المطاعم، التي تعد الوجبات، للتأكد من حفظها في درجة الحرارة المطلوبة حتى لا تتعرض للتلفز

مبيناً أنه سوف يتم إطلاق حملات مكثفة خلال الشهر الجاري على كل المطاعم في الإمارة، للتأكد من سلامة الغذاء المقدم، وذلك المعد في الثلاجات والتهوية، إضافة إلى تفقد الإجراءات والتدابير الاحترازية، التي تتخذها تلك المطاعم للحيلولة دون انتشار (كوفيد 19)، خصوصاً فحص مسحة الأنف عبر تطبيق برنامج الحصن لكل العاملين في المطاعم، كما تم استحداث غرفة عمليات بإدارة البلدية لاستقبال شكاوى المستهلكين والبت فيها.

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