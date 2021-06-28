مجلس دبي لمستقبل الطاقة يعقد اجتماعه السابع افتراضياً

المصدر: دبي- البيان

عقد مجلس دبي لمستقبل الطاقة، اجتماعه السابع افتراضياً، برئاسة معالي سعيد محمد الطاير رئيس المجلس، ويعد مجلس دبي لمستقبل الطاقة، أحد «مجالس دبي للمستقبل»، التي وجّه بتشكيلها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، كمنصّة استشراف وصناعة مستقبل القطاعات الحيوية في دبي.

وتركز مجالس دبي للمستقبل، على تعزيز تبادل المعارف والخبرات، لإيجاد حلول فعّالة لمختلف التحديات، وإطلاق مبادرات واستراتيجيات وطنية، لتشكيل الفرص الحالية والمستقبلية، ويشارك فيها نخبة من المستشرفين والشخصيات القيادية في الجهات الحكومية والخاصة في الدولة. وتتمثل مهمة مجلس دبي لمستقبل الطاقة، في استكشاف مستقبل القطاع، وتحديد الفرص لتعزيز النظام البيئي المستدام المدعوم بالطاقة النظيفة في إمارة دبي.

وفي بداية الاجتماع، رحب معالي سعيد محمد الطاير، بالأعضاء الجدد الذين انضموا إلى مجلس دبي للمستقبل للطاقة، وجميع الحاضرين في الاجتماع الأول لهذا العام.

وأوضح معاليه، أن التوجه الرئيس للطاقة في دبي، ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة، ويتمثل في التوسع في مشاريع الطاقة النظيفة، وزيادة الاعتماد على التحول الرقمي والشبكات الذكية، وأدوات الثورة الصناعية الرابعة، والتقنيات الإحلالية، لما لها من تأثير في قطاع الطاقة.

مبادرات

وسلط معالي الطاير، الضوء على المبادرات والمشاريع الرائدة والمبتكرة في دبي، والتي تشمل تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، ودعم البحوث والتطوير، تماشياً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، والتي تهدف إلى توفير 75 % من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

وتضمن الاجتماع عرضاً قدمه الدكتور سيف المهيري نائب الرئيس للبحوث والتطوير في هيئة كهرباء ومياه دبي، حول مشروع الهيدروجين الأخضر، وهو أحد مبادرات الهيئة التي تدعم أهداف مجلس دبي لمستقبل الطاقة.

وقد دشّنت الهيئة منشأة الهيدروجين الأخضر في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، لاستشراف مستقبل الاقتصاد الأخضر. ويهدف هذا المشروع التجريبي، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى إنتاج الهيدروجين الصديق للبيئة، باستخدام الطاقة المتجددة.

تهدف المجالس إلى استشراف مستقبل القطاعات الحيوية الرئيسة في دبي .

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