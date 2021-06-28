55 ألف مشارك وزائر من 155 دولة بـ«إيدك دبي 2021»

المصدر: دبي - البيان

ينطلق في دبي غداً، مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي «إيدك دبي 2021»، والذي يستقطب نحو 55 ألف مشارك وزائر من 155 دولة حول العالم، في حين ستقدم أكثر من 3 آلاف شركة أحدث التجهيزات والحلول الطبية المتعلقة بصحة الفم والأسنان، من خلال ما يزيد على 4000 علامة تجارية.

وتأتي نسخة المؤتمر والمعرض الجديدة هذا العام بعد مرور 25 عاماً على انطلاق النسخة الأولى، حيث تقرر أن تكون المملكة العربية السعودية ضيف شرف «اليوبيل الفضي»، لهذا الحدث العالمي الكبير الذي تمتد فعالياته وأنشطته في مركز دبي التجاري العالمي حتى الخميس المقبل الأول من يوليو.

مكانة

وأشار عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إلى أهمية المكانة المتقدمة لمدينة دبي دولياً، وتوسطها قلب العالم، وما تمتلكه دبي من إمكانيات هائلة عززت وجودها كوجهة عالمية مفضلة للمؤتمرات والمنتديات والأحداث العالمية المهمة، فضلاً عن كونها مركز لقاءات القادة والساسة والمفكرين والعلماء.

وقال: إن الريادة التي حققتها دبي وفرت مقومات النجاح لمختلف الأحداث والقمم والمؤتمرات والمعارض التي تنظمها أو تستضيفها، ومنها مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي «إيدك دبي»، الذي يحتفي هذا العام باليوبيل الفضي، ومرور 25 عاماً على انطلاقه، ونجاحه المتواصل طوال هذه السنوات.

مستجدات

وأكد الكتبي أن المؤتمر والمعرض يمثلان فرصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، والتعرف إلى مستجدات الساحة الطبية في العالم، ولاسيما مع التواجد العالمي واسع النطاق سواء من كبار مسؤولي المؤسسات الصحية والأطباء والمتخصصين، أم من كبرى الشركات العالمية المنتجة للتقنيات والحلول الذكية.

وأضاف: إن اختيار المملكة العربية السعودية الشقيقة لتكون ضيف شرف هذه التظاهرة العلمية العالمية، اختيار صادف أهله، مؤكداً أن ما تشهده المملكة من تطورات متسارعة في القطاع الصحي، جدير بالدراسة والاستفادة، وجدير بمد جسور التعاون بين هيئة الصحة في دبي والمؤسسة الصحية السعودية، في مختلف المجالات والتخصصات.

جهود

وأعرب الكتبي عن تطلع الهيئة لنجاح «إيدك دبي»، في نسخته الجديدة، مثمناً الجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسة «إندكس»، من أجل استدامة المؤتمر والمعرض. كما أشاد بحرص الدكتور عبد السلام المدني، الرئيس التنفيذي للاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان و«إيدك دبي»، رئيس إندكس القابضة، وسعيه المتواصل للمحافظة على نجاحات هذا الحدث الدولي المهم.

جلسات

ومن المقرر تنظيم 173 جلسة نقاشية، سيستعرض فيها 75 خبيراً من الأساتذة والأطباء والجراحين والمحاضرين آخر المستجدات العلمية التي توصلوا إليها من خلال دراساتهم وأبحاثهم، في حين تستقطب النسخة 25 من الحدث مشاركة دول رائدة في مجال طب الأسنان مثل: الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا، وألمانيا، وكوريا الجنوبية، كما ستعرض 18 دولة أحدث خدماتها ومنتجاتها ذات الصلة.

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