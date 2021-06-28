تفتيش 5218 منشأة صحة عامة في رأس الخيمة منذ بداية العام

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

كشفت إدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة، عن تفتيش 5218 منشأة ذات علاقة بالصحة العامة في مختلف مناطق الإمارة، منذ بداية العام الجاري، بهدف ضمان سلامة المنتجات الغذائية، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المختصة، بشأن منع انتشار جائحة كوفيد 19.

وأوضحت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة في البلدية: أسفرت نتائج الحملات التي نفذها مفتشو ومفتشات البلدية، عن اتخاذ الإجراءات التصحيحية لحالات عدم المطابقة للمنتجات الغذائية، وإلزام المنشآت بالاشتراطات الصحية ذات العلاقة بسلامة الغذاء، وتوجيه العاملين بالمنشأة، بالالتزام بالنظافة الشخصية، وتوفير مستلزماتها، والتشديد على ضرورة تدريب العاملين على أساسيات السلامة .

وأشارت إلى أن الحملات استهدفت التقليل من شكاوى المستهلكين، والتأكد من شكواهم، من خلال تطبيق أعلى معايير التنظيف والتطهير داخل المنشأة ومرافقها، والتشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس «كورونا»، والتأكد من استيفاء المعدات والأدوات والمباني في المنشآت الغذائية.

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