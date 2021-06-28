عبد الله المري يشهد تخريج الدفعة الأولى من «دبلوم المتفجرات»

المصدر: دبي- البيان

شهد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حفل تخريج الدفعة الأولى من «دبلوم المتفجرات»، الذي نظمته أكاديمية شرطة دبي، بالتعاون مع إدارة أمن المتفجرات في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، بحضور اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء عبد الله علي الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وبمشاركة 11 منتسباً من شرطة دبي.

وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تدريب وتطوير كوادرها البشرية، وفق أحدث الممارسات الشرطية والعلمية، من خلال رفدهم بأفضل العلوم والمعارف والمهارات التي يحتاجونها لتأدية المهام والواجبات الموكلة إليهم، لتحقيق التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في مجال بسط الأمن والاستقرار في المجتمع.

ومن جانبه، قال المقدم هشام السويدي مدير إدارة أمن المتفجرات، إن شرطة دبي تولي أهمية كبيرة لمختلف تخصصاتها الأمنية، وتحرص على تنمية مهارات وخبرات وقدرات الضباط والعاملين فيها في كافة المجالات.

وأوضح المقدم السويدي أن دبلوم المتفجرات دام تسعة أشهر، تلقى المشاركون فيه كل ما يتعلق بعلوم المتفجرات وطرق إبطالها، وكيفية تطبيق إجراءات الأمن والسلامة في عمليات الإبطال، بالإضافة إلى عمل بحوث في مواد مختلفة، تؤهلهم لاستكمال دراستهم في نفس المجال.

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