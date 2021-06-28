وفد من وزارة الدفاع يطّلع على برامج «لوكهيد مارتن» لدعم المواهب الإماراتية

المصدر: أبوظبي- وام

زار وفد من وزارة الدفاع، برئاسة اللواء الركن الدكتور مبارك بن غافان الجابري، الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية، مركز لوكهيد مارتن للحلول الأمنية والابتكار (CISS)، بمدينة مصدر في أبوظبي. وكان في استقبال الوفد روبرت بوب هاروارد الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن لمنطقة الشرق الأوسط، والذي سلط الضوء على جهود التنمية والتوطين، التي تبذلها شركة لوكهيد مارتن، إضافة إلى تطوير رأس المال البشري من مهندسين إماراتيين، وتزويدهم بالمهارات العالية والدقيقة.

واستمع اللواء الركن الدكتور مبارك الجابري، لإيجاز فني قدمته كبيرة المهندسين، هالة الزرقاني، أول مهندسة إماراتية تعمل بشركة لوكهيد مارتن في المركز، واطلع على سير عمل برامج الشركة لدعم وتطوير المواهب الإماراتية، لبناء قدرات شابة وواعدة ومتقدمة في صناعة الدفاع والفضاء الإماراتي.

وأكد اللواء الجابري، أن القيادة الرشيدة تولي اهتماماً خاصاً لتمكين الكوادر الوطنية، وتوفير الفرص لهم لمواصلة وتعزيز تنافسيتهم في الاقتصاد العالمي المختص بمجال التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك قطاع الدفاع.. مشيراً إلى أن استمرار التدريب والتوجيه المتواصل للمهندسين الشباب، وتمكينهم من تشغيل الأنظمة المتطورة المستخدمة في القطاعات الدفاعية، يعد من أهم مقومات النجاح لصناعة الدفاع والطيران في الدولة.

وتستمر إجراءات إعداد وتجهيز دفعة الفصل الصيفي من طلبة الجامعات الإماراتية، لإلحاقهم ببرنامج تدريب مركز لوكهيد مارتن للحلول الأمنية والابتكار (CISS)، على قدم وساق، حيث سيدعم البرنامج التدريبي المتميز، أهداف تنمية رأس المال البشري في الدولة، من خلال إتاحة الفرص للطلاب الإماراتيين الموهوبين، للتركيز على مقتضيات الصناعة الدفاعية الرئيسة، مثل تحليل العمليات والأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي.

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