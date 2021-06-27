ختام مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل

المصدر: دبي - البيان

نظمت اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم الحفل الختامي لمسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل في دورتها الرابعة عشرة، أمس، بمقرها الرئيسي بمنطقة الممزر، بحضور المستشار إبراهيم محمد بوملحه، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، وأعضاء اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم وأعضاء لجنة تحكيم المسابقة وأولياء أمور المتسابقين.

واستهل الحفل بتلاوة من آي الذكر الحكيم تلاها المتسابق حسن سيد أحمد حسن عيسى من فئة أئمة المساجد ثم ألقى الدكتور سعيد عبدالله حارب، نائب رئيس اللجنة المنظمة، كلمة الجائزة، حيث قال: لقد تقدم للتسجيل لهذه الدورة من مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل أكثر من 1000 متسابق، وأجريت بينهم التصفيات التمهيدية ثم أجريت التصفيات النهائية على مدى خمسة أيام في فروع المسابقة، وهي فرع البراعم والفتيان والشباب وأئمة المساجد وفرع الأذان والإقامة، وكان التنافس كبيراً، وكانت الأصوات جميلة ومتميزة وهي تتلو كتاب الله وترفع الأذان، ونُقلت المسابقة عبر موقع يوتيوب إلى العالم، كما تم تسجيلها تلفزيونياً لتبث على عدة قنوات في الأيام القادمة، ومنها قناة نور دبي الفضائية، ونتقدم بالتهنئة لجميع الفائزين والمشاركين ونتمنى لهم التوفيق والنجاح.

ثم استمع الحفل لتلاوات مختارة من بعض المتسابقين وهم: عمر محمد توفيق شحاته من فئة براعم القرآن، والمتسابق عبدالحميد أيزي من فئة فتيان القرآن، والمتسابق عبدالرحمن حسن بن جراح الطنيجي من فئة شباب القرآن، بعدها تم تكريم أعضاء لجنة التحكيم المبدئية التي ضمت كلاً من فضيلة الشيخ سلطان المرزوقي، وفضيلة الشيخ سيد عمار عبدالفتاح، وفضيلة الشيخ عبدالله محمد السبعاوي، وفضيلة الشيخ علاء الدين مغازي حمدي، وفضيلة الشيخ عبدالعزيز محمد أبوالغيط، وفضيلة الشيخ طاهر سعيد الأسيوطي، كما تم تكريم لجنة التحكيم للتصفيات النهائية التي ضمت كلاً من الشيخ المهندس أسامة الصافي، وفضيلة الشيخ عبدالعزيز حسين علي الحوسني، وفضيلة الشيخ علي سلطان مصبح الكتبي، ومن ثم جرت مراسم تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى من كل من فئات المسابقة.

وفاز بالمركز الأول في فئة براعم القرآن المتسابق عمر محمد توفيق شحاته من مصر، أما المركز الثاني ففاز به عيسى محمد أكرم من الهند، وفاز بالمركز الثالث المتسابق عبدالرحمن رياض عواد محمود الكرداسي من مصر، وفي فئة فتيان القرآن حقق المراكز الثلاثة الأولى كل من المتسابق عبدالحميد أيزي من المغرب وفاز بالمركز الأول، أما المركز الثاني فقد فاز به المتسابق محمد أسامة محمد عبيد الحق من بنغلاديش، وفاز المتسابق خليل كل أحمد من أفغانستان بالمركز الثالث.

أما في فئة شباب القرآن فقد حصل المتسابق عبدالرحمن حسن عبدالرحمن بن جراح الطنيجي من الإمارات على المركز الأول، والمركز الثاني كان من نصيب المتسابق سلمان محمود بن محمود الحسن من باكستان، والمركز الثالث فاز به المتسابق نورالله محمد خليل الرحمن.

وفي فئة أئمة المساجد حصل على المركز الأول المتسابق حسن سيد أحمد حسن عيسى من مصر، وحصل على المركز الثاني المتسابق محمد فوزي عبدالجواد عوض محمد من مصر أيضاً، أما المركز الثالث فقد حصل عليه المتسابق محمد آصف محمد شريف من أفغانستان.

وفي فئة الأذان والإقامة فاز بالمركز الأول المتسابق عمر محمد عارف العسلي من سوريا، أما المركز الثاني فكان من نصيب المتسابق خالد أحمد ذكي بدرالدين من مصر، وحصل المتسابق زايد سلطان علي عبدالله المنصوري على المركز الثالث.

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