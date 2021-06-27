2027 مسلماً جديداً في مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية في النصف الأول

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية التابع لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أن 2027 مقيماً أشهروا إسلامهم من يناير وحتى يونيو الجاري من العام 2021، وذلك في إطار حرص المركز على نشر الثقافة الإسلامية وتعاليمها السمحة، ليكون منارة يهتدي بها المسلمون الجدد عن طريق تعليمهم وتنمية ثقافتهم الإسلامية، فضلاً عن نشر العلوم الإسلامية لأتباع الديانات الأخرى الراغبين في معرفة الدين الإسلامي الصحيح.

وأشارت هند محمد لوتاه، مديرة إدارة مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية، إلى أن المركز يعمل بشكل متواصل على نشر قيم ومبادئ الإسلام لرفع مستوى الوعي العام بين الجاليات المقيمة في الإمارة، من خلال تسخير الوسائل التقنية والموارد البشرية كافة للوصول إلى مختلف فئات المجتمع بكل سهولة ويسر، مؤكدة أنه يتم تعريف المسلمين الجدد بمبادئ الإسلام السمحة وتقديم الدعم بمختلف أنواعه الاجتماعي والتوعوي والديني.

ومن جانبها أفادت هناء الجلاف، رئيسة قسم رعاية المسلمين الجدد، أن المركز استناداً إلى خطابه الحضاري الذي يعزز قيم التسامح، ويساهم في نشر الثقافة الإماراتية والإسلامية الوسطية، أثمر إقبال 2027 من الجاليات المقيمة في دبي على إشهار إسلامهم بالتعاون مع المراكز الإسلامية بالإمارة، موضحة أنه تم التقديم لخدمة إشهار الإسلام عبر وسائل متنوعة ومنها مركز اتصال الدائرة على الرقم 800600، وبوابة الخدمات الذكية www.iacad.gov.ae، وتطبيق الدائرة، وزيارة المركز للحصول على الخدمة إذ تقدم عبر الشاشات الذكية، فضلاً عن استخدام الأنظمة التقنية مثل تيمز وزووم لتقديم الخدمة عن بعد وذلك استناداً إلى رغبة العميل.

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