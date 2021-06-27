تنويه مهم من سفارة الإمارات في موسكو للمواطنين

المصدر: البيان

أكدت سفارة الإمارات لدى روسيا الاتحادية أنه تم فرض تدابير وقائية جديدة في موسكو بدءاً من تاريخ 22 يونيو 2021، حيث قررت السلطات المحلية لمدينة موسكو فرض اجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم وضع شروط للدخول الى المطاعم والمقاهي في مدينة موسكو ابتداء من 28 يونيو 2021م وهي:

- لا يمكن زيارة المطاعم والمقاهي في مدينة موسكو الا بعد توفر أحد الشروط الاتية:

- الحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

- تقديم ما يثبت الإصابة بفيروس كورونا المستجد في اخر 6 أشهر.

- تقديم فحص PCR يثبت عدم الاصابة بفيروس كورونا المستجد، على ان يكون الفحص قد تم اجراؤه خلال 72 ساعة او أقل.

اثبات أحد هذه الشروط يكون من خلال تقنية QR Code، ولن يتم قبول اي شهادة ورقية لا تحتوي على QR Code.

كما انه لابد من الخضوع لاختبار PCR في أحد المختبرات في مدينة موسكو التي تنقل البيانات الى النظام الموحد للمعلومات الطبية والتحليلات (EMIAS.info).

رابط المعامل:



‏https://mosgorzdrav.ru/covid-test1d

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