«خيرية الشارقة»: 7.3 ملايين درهم ميزانية مبادرات عيد الأضحى

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

كشفت جمعية الشارقة الخيرية، عن تنفيذ حزمة من المبادرات الخيرية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بميزانية تقديرية تصل إلى 7.3 ملايين درهم، وتضم تنفيذ حملة الأضاحي داخل وخارج الدولة، وتوزيع كسوة العيد، بالإضافة إلى حزمة من المبادرات الخيرية والإنسانية الأخرى، خلال العشر من ذي الحجة، وذلك بحسب الدكتور علي محمد السلامي رئيس اللجنة العليا لحملة الأضاحي، والذي أكد أن عدد المستفيدين من كافة مشاريع الحملة، يبلغ 177 ألف مستفيد داخل وخارج الدولة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية، أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي للإعلان عن إطلاق حملة الأضاحي، والذي دعا خلاله الدكتور علي محمد السلامي، المحسنين والراغبين في أداء شعيرة الأضحية هذا العام، إلى إنابة الجمعية عنهم في توزيع لحوم الأضاحي على مستحقيها، من خلال التبرع بقيمة الأضحية المقدرة بـ 600 درهم داخل الدولة، مقابل 350 درهماً للأضاحي المقرر توزيعها خارج الدولة، مشيراً إلى أن اللجنة العليا لحملة الأضاحي، ارتأت خلال عدد من الاجتماعات الداخلية إلى التعاقد على 9300 أضحية، بواقع 3300 أضحية لذبحها داخل الدولة، إلى جانب 6000 أضحية خارج الدولة خلال أيام عيد الأضحى، بالتنسيق والتعاون مع سفارات الدولة، ومكاتب الجمعية في تلك البلدان، مع استقبال لحوم الأضاحي العينية من المتبرعين.

وأكد السلامي أنه تم التنسيق مع عدد من الموردين على توفير الأضاحي، متأملاً تعاون أهل الخير لتحقيق هذه المستهدفات، بل وتجاوزها، مضيفاً أنه من المقرر أن تتضمن الحملة عدة مبادرات خيرية وإنسانية، بتكلفة 2.1 مليون درهم، لإدخال البهجة إلى نفوس الفئات المستحقة، مثمناً حرص المتبرعين والداعمين، متطلعاً إلى مساندة أهل الخير في إنجاح هذه الحملة، وتوصيل مكرمات هذه المبادرات لمستحقيها، وتغطية الشريحة العظمى من المحتاجين.

وأوضح أن الجمعية تحرص على تنفيذ حملة الأضاحي، لما لها من مآثر جليلة في إرساء مبادئ التكافل الاجتماعي بين كافة شرائح المجتمع، وإعلاء مكانة العمل الخيري، وجعل شعيرة الأضحية جزءاً لا يتجزأ من العمل الخيري، كما يُسهّل على المحسنين في توصيل أضاحيهم لمستحقيها، فرُبما كثير من المتبرعين يشق عليهم الوصول لمستحقي لحوم الأضاحي، لكن الجمعية لديها كشوف وسجلات مدون بها الفئات المستحقة، وأعداد أفراد كل أسرة، ويمكنها الوصول إليهم بسهولة، مبيناً أن هناك وسائل عديدة للتبرع عبر الوسائل الإلكترونية.

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