سفير الإمارات ووزيرة الدولة للشؤون الخارجية الإسبانية يبحثان تعزيز التعاون

المصدر: مدريد - وام

التقى ماجد حسن السويدي سفير الدولة لدى المملكة الإسبانية، كريستينا غالاش فيغيراس، وزيرة الدولة للشؤون الخارجية والإيبروأمريكية والكاريبي في وزارة الخارجية الإسبانية، بحضور سارا غازي المهري، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والسياسية والإعلامية بسفارة الدولة في مدريد.

وجرى في اللقاء بحث تعزيز وتوسيع آفاق ومجالات التعاون بين دولة الإمارات والمملكة الإسبانية وسبل تطويرها، إضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق ماجد حسن السويدي إلى عمق العلاقات التي تربط دولة الإمارات والمملكة الإسبانية في المجالات كافة، مثنياً على أواصر الصداقة والتعاون والعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بين البلدين منذ تدشينها في عام 1972، وهو ما يعكسه النمو المضطرد في التعاون في المجالات كافة.

من جهتها أشادت كريستينا غالاش فيغيراس بالعلاقات الثنائية الوطيدة والمتجذرة بين البلدين، وبالتعاون البناء على الصعد والمجالات كافة، وأكدت الفرص الواعدة التي تمثلها المشاركة في «إكسبو 2020 دبي»، محفلاً عالمياً يشارك فيه ما يزيد على 194 دولة.

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