ندوة افتراضية حول «البيانات الضخمة في علم الجينوم»

المصدر: دبي - البيان

يعقد المركز العربي للدراسات الجينية أحد مراكز جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية ندوته الافتراضية الرابعة التي ستعقد بعد غد الأربعاء في تمام الساعة الـ7 مساءً وستتناول الندوة موضوع «البيانات الضخمة في علم الجينوم».

وسيتحدث في الندوة كل من الدكتورة جوليا بابتيستا عالمة سريرية بمختبر الجينوم في إكستر وستناقش موضوع «الاختبارات الجينومية للأطفال المصابين بأمراض حادة والمصابين بمرض نادر وخدمة تسلسل الإكسوم السريع الوطنية في المملكة المتحدة». والدكتور أندرياس هنشل، كبير الأطباء جامعة خليفة وسيتناول موضوع «تنبؤات النمط الوراثي والنمط الظاهري باستخدام علم البيانات الجينومية: تمكين التعلم الآلي للسكان الذين لم تتم دراستهم»، والدكتور شريف نحاس، أستاذ مشارك - معهد راضي للأطفال للطب الجيني وسيناقش موضوع «نظام لإيصال إدارة ممكّنة لتسلسل الجينوم السريع للأمراض الوراثية في مرحلة الطفولة»، وسيقوم بإدارة الندوة الدكتور آشيش جها، أستاذ مساعد - جامعة نيويورك أبوظبي.

وكان المركز بدأ سلسلة الندوات الافتراضية في شهر فبراير الماضي بندوة ناقشت موضوع «العوامل الجينية في الأمراض المعدية» بحضور أكثر من 400 مشارك من جميع أنحاء العالم، وندوة عقدت في شهر أبريل الماضي وناقشت موضوع «علم الوراثة السكانية» بحضور أكثر من 600 مشارك. وندوة عقدت في شهر مايو الماضي بحضور أكثر من 550 مشاركاً وناقشت موضوع «العلاج الجيني».

وقال الدكتور محمود طالب آل علي مدير المركز العربي للدراسات الجينية: ترتبط الحالة الحالية لعلوم الجينوم ارتباطاً وثيقاً بتوليد البيانات الضخمة وتحليلها. ونحن محظوظون جداً بوجود متحدثين متخصصين في هذا المجال إذ سيناقشون الموضوع من جوانب مختلفة، ولكنها ذات صلة بالموضوع الأساسي، باستخدام البيانات الضخمة في تشخيص الأمراض الوراثية وعلاجها والتنبؤ بها.

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