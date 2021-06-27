اعتماد أنظمة EDE للكشف عن الإصابة بكوفيد-19 في أبوظبي

المصدر: البيان

أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي عن اعتمادها لأنظمة EDE للكشف عن الإصابة بكوفيد-19، وذلك بناءً على نتائج الفترة التجريبية لاستخدام الأنظمة في مناطق مختلفة في الإمارة. ويضيف استخدام هذه التقنية الحديثة طبقة احترازية جديدة لإنشاء مناطق آمنة تحافظ على الصحة العامة.

وتتمتع أنظمة المسح، التي طورها معهد أبحاث EDE أبوظبي التابع للشركة العالمية القابضة، بمزايا تقنية تكشف احتمال الإصابة بفيروس كوفيد19 من خلال قياس الموجات الكهرومغناطيسية التي تتغير عند وجود جزيئات الحمض النووي الريبي (RNA) للفيروس في جسم الشخص.

وأكدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي توسيع استخدام أنظمة EDE في الإمارة ابتداءً من الإثنين 28 يونيو 2021، مع اعتماد دائرة الصحة للأنظمة للكشف عن الإصابة بكوفيد-19.

وستستخدم أنظمة EDE وفقاً للقرار في مراكز التسوق وضمن فحوصات المناطق السكنية وعند منافذ الإمارة البرية والجوية، وذلك تعزيزاً للإجراءات الوقائية وللحد من انتشار الفيروس من خلال إنشاء مناطق آمنة خضعت لسلسلة من التدابير والإجراءات الاحترازية.

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