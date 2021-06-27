«شرطة أبوظبي» و«أبوظبي للدفاع المدني» يحصدان الريادة ضمن جائزة حمدان بن راشد عن «المؤسسات الداعمة للتعليم»

المصدر: أبوظبي - البيان

فازت شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني بالمركز الأول في جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز عن فئة «المؤسسات الداعمة للتعليم» في دورتها الـ 23، من خلال نجاحها في تنفيذ مشروع تدريب طلبة المدارس على الإسعافات الأولية.

وهنأ العميد محمد إبراهيم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني العاملين وفرق العمل المتخصصة بالهيئة على تحقيق هذا الإنجاز، مؤكداً أن جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز ستبقى إرثاً وفكراً علمياً استشرافياً رائداً، وتواصل النهج الذي خطه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لأجيال المستقبل.

وأضاف إن المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، كان منارة للعلم والعلماء والباحثين، وداعماً للتميز التعليمي ورعاية الموهوبين والمبتكرين، إلى جانب مبادراته القيّمة لتطوير التعليم محلياً وإقليمياً ودولياً.

وأشار إلى أن 10 موظفين من ذوي الكفاءات العالية نفذوا مشروع تدريب طلبة المدارس على الإسعافات الأولية والذي غطى كل المؤسسات التعليمية بإمارة أبوظبي، معتمدين على أفضل وسائل التدريب من معدات وبرامج وكتيبات وبروشورات. وأخذ المشروع في الاعتبار التنوع المجتمعي والفئات العمرية المختلفة للمستفيدين باللغات العربية والإنجليزية والهندية والباكستانية والفلبينية والفرنسية كما تم الاعتماد على الميزانية التشغيلية لتأمين الموارد المالية.

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