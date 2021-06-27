القائد العام لشرطة أبوظبي يشارك في «النقاط الأمنية» بـ«غنتوت وسيح السديرة»

المصدر: أبوظبي - البيان

تواجد اللواء الركن الطيار فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي في النقاط الأمنية في غنتوت وسيح السديرة في إمارة أبوظبي ضمن المبادرة الحكومية «في الميدان».

وشارك المزروعي في تنفيذ الإجراءات الخاصة بعبور مركبات الجمهور إذ التقى عدداً من الجمهور في نقاط العبور وتحقق من جودة الخدمات المقدمة لهم أثناء استكمال إجراءات العبور، كما اطمأن على الإجراءات المتبعة ومدى سهولتها ويسرها وتلبيتها توقعات الجمهور كما اطمأن على حرص الجمهور على الالتزام باتباع إجراءات وتعليمات عناصر الشرطة والدوريات المرورية عند النقاط الأمنية للدخول إلى إمارة أبوظبي بما يساهم في انسياب الحركة المرورية.

وأكد القائد العام لشرطة أبوظبي أهمية التزام الجمهور التقيد بالإجراءات الاحترازية، والتعليمات الخاصة بالوقاية من خطر الإصابة بفيروس «كوفيد 19»، لسلامتهم وسلامة أسرهم، لافتاً إلى أن تكاتف أفراد المجتمع ركيزة أساسية في إنجاح الجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة انتشار العدوى. كما شارك في الميدان مع القائد العام لشرطة أبوظبي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري مدير قطاع العمليات المركزية.

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