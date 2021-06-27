تنفيذ أعمال الطرق والبنية التحتية لـ 960 قطعة أرض سكنية بمنطقة الظفرة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تنفذ بلدية منطقة الظفرة، أعمال إنشاء الطرق والبنية التحتية للأحواض السكنية في مواقع متفرقة في مدن منطقة الظفرة، حيث بلغ عدد الأراضي السكنية قيد التنفيذ، 960 قطعة سكنية.

وتتضمن أعمال البنية التحتية، إنشاء الطرق وشبكات الصرف الصحي، وشبكات الماء والكهرباء، وتصريف مياه الأمطار، وشبكات مياه الشرب، وإنارة الطرق، وشبكات الري، ونظام مكافحة الحريق، بالإضافة إلى ممرات المشاة ومسارات الدراجات الهوائية ومواقف السيارات، وأعمال التجميل الطبيعي والصناعي، وفقاً لأرقى المواصفات وأعلى المعايير العالمية.

وتهدف هذه المشاريع إلى توفير بنية تحتية متطورة، تلبي احتياجات النمو السكاني والعمراني، التي تشهدها منطقة الظفرة، وفق أفضل المعايير المعتمدة في إمارة أبوظبي، لتوفير بيئة مستدامة جاذبة للسكان، وتحقق أهداف إسعاد المجتمع ورفاهيته، وتدعم رؤية البلدية التي تهدف إلى الارتقاء بخدمات البنية التحتية واستدامتها، وتحسين جودة الطرق الداخلية، وفق أعلى معايير الأمن والسلامة.

وتحرص البلدية من خلال المتابعة الفعالة والحثيثة، على إنجاز المشاريع وفق الخطط الزمنية المعتمدة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة في إمارة أبوظبي، لمواجهة مخاطر جائحة فيروس «كورونا». وتعمل البلدية على تطبيق أفضل معايير الاستدامة البيئية في مراحل تصميم وتنفيذ المشاريع، واستخدام المواد الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة.

وتقوم البلدية حالياً بتنفيذ مشاريع الطرق والبنية التحتية في محضر الييف في مدينة ليوا، بالإضافة إلى حوض 18 وحوض 21 وحوض بينونة وحوض غرب 3 في مدينة زايد، وجاري تنفيذ مشروع الحوض الشرقي، واستكمال الحوض الجنوبي في مدينة غياثي، وتسهم هذه المشاريع في توفير الطرق وخدمات البنية التحتية لعدد 960 قطعة أرض سكنية.

كما تم الانتهاء من تصميم عدد من الأحواض السكنية في كل من مدينة دلما والسلع والمرفأ ومدينة زايد، وجاري التحضير للبدء في أعمال التنفيذ، وذلك لتوفير البنية التحتية اللازمة، حسب المخطط العمراني المعتمد في هذه المدن.

والجدير بالذكر، أن البلدية أنجزت العديد من مشاريع البنية التحتية خلال الفترة الماضية، والتي تسهم في تنمية وتطوير المنطقة.

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