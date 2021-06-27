بلدية الذيد تخالف 17 منشأة غذائية خلال الحملة الصيفية

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أطلق قسم الصحة ببلدية مدينة الذيد حملة بعنوان (الحملة الصيفية)، والتي استهدفت المطاعم وحال بيع المواد الغذائية، وتم خلالها التفتيش المفاجئ على الإجراءات الرقابية والاحترازية في ظل جائحة «كوفيد 19»، - خصوصاً - في أوقات ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، وذلك بحسب أحمد مصبح الطنيجي رئيس قسم الصحة العامة ببلدية الذيد الذي أكد أن عدد المطاعم والمحلات التجارية التي تمت زيارتها 196 مؤسسة غذائية كالسوبر ماركت والبقالات ومراكز بيع المواد الغذائية التابعة لمدينة الذيد، وقد بلغ عدد المخالفات في الحملة 17 مخالفة و57 إنذاراً و62 متابعة إنذار، وتم مصادرة 167.500 كيلوغرام من المواد الغذائية التالفة.

مرحلتان



وأوضح أحمد مصبح الطنيجي رئيس قسم الصحة العامة ببلدية الذيد أن الحملة مقسمة إلى مرحلتين الأولى صباحاً والثانية مساءً والتي استمرت أياماً عدة، وتركز الحملة على مدى توافر الاشتراطات الصحية والتي من أبرزها الالتزام بطرق الحفظ السليمة للمواد الغذائية خلال فصل الصيف ومراقبة المعروضات الغذائية وطرق عرضها حسب الاشتراطات الصحية لكل مادة غذائية وإلزام المؤسسات الغذائية بتشغيل أجهزة التكييف باستمرار لضمان عدم تعرض المواد الغذائية للحرارة.

جولات فجائية



وأكد الطنيجي على كيفية مراقبة مطاعم الوجبات السريعة في ظل ارتفاع درجات الحرارة من خلال القيام بعمل جولات تفتيشية بصفة دورية وجولات فجائية ليلاً على هذه الفئة من المطاعم والتدقيق على تشغيل التكييف باستمرار والتركيز على المعروضات الغذائية حسب الاشتراطات الصحية، مبيناً أن المسؤولية تكون على صاحب المنشأة الغذائية في حال تعبئة المواد الغذائية في عبوات غير مناسبة أو إذابة التجميد عن المجمدات الغذائية بطريقة غير صحيحة عند فصل التيار الكهربائي عن البرادات أو تعريض المواد الغذائية لأشعة الشمس.

مخالفات



ولفت إلى أنه تم مخالفة مجموعة من المطاعم التي ضبط فيها عدد من المخالفات كتعبئة المواد الغذائية في عبوات غير مناسبة وعدم نظافة أرضية المطبخ وعدم نظافة البرادات، وتم كذلك إنذار عدد من المطاعم والكافتيريات بعدد من مناطق الذيد، مؤكداً أنه سيتم التشديد على المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها، وذلك حفاظاً على صحة المستهلكين.

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