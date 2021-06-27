بلدية دبي تنظم ندوة افتراضية احتفالاً بيوم البيئة الخليجي

المصدر: دبي - البيان

نظمت بلدية دبي ندوة افتراضية تحت شعار (أفضل الممارسات البيئية الخليجية)، وذلك ضمن فعالياتها للاحتفال بيوم البيئة الخليجي، في إطار اهتمام دول الخليج بالبيئة وبرامج الوعي التي تهدف إلى تعزيز حماية البيئة المحلية والموارد الطبيعية، إلى جانب الاطلاع على كل ما هو جديد ومتميز ويخدم قطاعات البيئة لدى الدوائر الأخرى.

وشهدت الندوة مشاركة العديد من الجهات على المستوى المحلي والخليجي للاطلاع على أفضل الممارسات والابتكارات التي من خلالها تتم المحافظة على البيئة والوصول إلى العالمية، ومن أحدث الابتكارات والإنجازات التي حققتها بلدية دبي إطلاق القمر الاصطناعي البيئي الأول لعام 2021، وذلك للتعريف ودراسة كل ما يتعلق بجودة الهواء، والتغيرات المناخية في إمارة دبي ودولة الإمارات، وقد تم إطلاق القمر الذي يحمل اسم «دي إم سات» تحديداً من قاعدة «بايكونور» الفضائية في دولة كازاخستان، ليكون أول قمر نانومتري تطلقه دبي للأغراض البيئية، إذ تم تزويده أحدث التقنيات المستخدمة في الرصد البيئي، من الفضاء في العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن القمر الاصطناعي النانومتري، «دي ام سات 1»، يزن نحو 15 كيلوغراماً، ويحمل العديد من الأجهزة وأنظمة الاستشعار، التي ترصد الغازات الدفيئة، والمسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، كما ستقوم برصد الملوثات والجزيئات الدقيقة أيضاً والعالقة في الهواء.

كما تم من خلال الندوة عرض أفضل الممارسات بمشاركة العديد من الجهات ومنها:

«التغير المناخي»

عرضت وزارة التغير المناخي والبيئة فيديو يستعرض مشروع البارجيل الأخضر، إحدى مبادرات ومشاريع الوزارة الرائدة في مجال حماية البيئة وتنميتها، ويعد البارجيل الأخضر مشروعاً ابتكارياً يقوم بتطوير منطقة منخفضة الكربون لإنتاج الطحالب الدقيقة المحلية بشكل يومي، والذي يقوم بامتصاص ثاني أكسيد الكربون وإنتاج غاز الأكسجين.

«الطاقة والبنية التحتية»

تطرقت مشاركة وزارة الطاقة إلى احتماليات أن يكون للنمو العمراني تأثير سلبي في البيئة الطبيعية، إذ إن البيئة الطبيعية توفر تنوعاً بيولوجياً استثنائياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المهم الحفاظ عليها وتعزيزها من خلال النمو المستدام، وعليه طورت وزارة الطاقة والبنية التحتية معايير مستدامة للقطاع الإنشائي، تنظم وتشجع ممارسات البناء التي تعزز الحفاظ على البيئة الطبيعية وتحمي النظم البيئية الحساسة وتقلل من التأثير السلبي في المناخ، بما في ذلك أولوية الحفاظ على المياه وتقليل تلوث الهواء.

أكاديمية شرطة دبي

طرحت أكاديمية شرطة دبي برنامج الماجستير في القانون والبيئة، الذي يركز على تطوير المعارف والقدرات البحثية المتعلقة بالتشريعات المحلية والدولية التي تساهم في المحافظة على البيئة.

محطة إينوك

سلطت محطة إينوك من خلال مشاركتها الضوء على أبرز مميزات المحطة وخصائصها التي تتميز بها باستخدام أحدث التقنيات التي تساهم في توفير أرقى الخدمات للزوار ضمن إطار المحافظة على البيئة.

جامعة الشارقة

عرضت جامعة الشارقة مشروع ومسار ربط التعليم بالزراعة لتعزيز موضوع الأمن الغذائي والمحافظة على البيئة والاستدامة، من خلال إنشاء حديقة مستدامة بالجامعة وإنتاج ما يزيد على 500 كغم من السماد العضوي من المخلفات العضوية الصادرة عن الجامعة، وتم حصاد أكثر من 85 كغم من الطماطم العضوية و15 كغم من مختلف الخضراوات في العام الماضي.

جمارك دبي

تقوم جمارك دبي بدورها الأساسي في مراقبة تجارة الحيوانات المهددة بالانقراض ومنتجاتها ومكافحة تهريبها، إذ وضعت جمارك دبي خطة عمل لتنفيذ برنامج مستمر لحملات نشر التوعية بحماية الحيوانات المهددة بالانقراض عبر أنحاء الدولة.

بلدية الفجيرة

قدمت بلدية الفجيرة من خلال عرض توضيحي تطبيق Think Green، الذي تعتمد فكرته على فرز النفايـات مـن المصـدر، وتعد خطـوة مهمـة في ترسيخ مبادئ الاستدامة ونشر الوعي البيئي والصحي لدى مختلف فئات المجتمع.

الزراعة الملحية

قدم المركز مجموعة من التجارب الزراعية الناجحة من خلال فلم توضيحي بيئي من المركز، ومن مزارع أخرى تقوم بتطبيق وسائل ابتكارية في زراعة أشجار القرم.

أما مشاركات دول الخليج العربي فكانت من المملكة العربية السعودية من:

أمانة الأحساء

تعمل أمانة الأحساء على الحد من الأخطار البيئية وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ مشروع تأهيل مردم النفايات بالأحساء، بهدف التخلص من الغازات الضارة الناتجة من تحلل المواد العضوية للنفايات وتحويلها إلى طاقة كهربائية، يمكن الاستفادة منها في تشغيل المرافق الأخرى.

أمانة العاصمة المقدسة (مكة المكرمة)

شاركت في عرض أحدث التطورات في المحافظة على البيئة وأحدث ما توصلت إليه من ممارسات وأحدث سبل التطوير، إلى جانب التركيز على الزراعة وزيادة الرقعة الخضراء بالمنطقة لتقليل البصمة الكربونية وزيادة الناحية الجمالية، بالإضافة إلى العديد من الابتكارات للمحافظة على البيئة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز