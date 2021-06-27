"طرق دبي" تعلن التحول اللاورقي في إصدار شهادات خدمات المركبات

المصدر: وام

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مؤخرا عن مبادرة التحوّل اللاورقي في إصدار شهادات خدمات المركبات وذلك من خلال إيقاف طباعة /15/ شهادة من الشهادات الخاصة بخدمة المركبات في مراكز مُزَوِّدي الخدمة التابعة لها في الإمارة، وتحويلها بالكامل إلى القنوات الإلكترونية من خلال إرسالها عن طريق /الرسائل النصّية والبريد الإلكتروني/.

وقال جمال هاشم السادة، مدير إدارة ترخيص المركبات بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: "سَنُنجزُ إصدار /15/ شهادة من شهادات خدمة المركبات في مراكز مُزَوِّدي الخدمة المنتشرة في دبي إلكترونيا ونُرسِلُها إلى المتعاملين عن طريق الرسائل النصّية والبريد الإلكتروني، والشهادات الـ15 وهي شهادة حيازة مركبة، وشهادة تصدير، وشهادة تحويل، وشهادة سياحة، وشهادة لمن يهمه الأمر / مركبات، تسفير بدل فاقد / تالف، وإصدار شهادة حيازة بدل فاقد أو تالف، وشهادة عودة من سياحة، واستيراد مركبة، وشهادة مركبة غير مُسجَّلَة، وشهادة تسجيل مركبة للمالك الأول، وشهادة تسفير بدل فاقد /شهادة لمن يهمه الأمر/، وشهادة تخليص جمركي، وشهادة حيازة مركبة وشهادة حيازة مركبة غير مُسَجَّلة.

وأوضح السادة أنه سيكون بإمكان المتعاملين إنجاز شهادات المركبات المذكورة من خلال تقديم طلباتهم في مُزَوِّدي الخدمة المنتشرة في مختلف مناطق إمارة دبي وسيتم إنجاز هذه الشهادات ومن ثم إصدارها الكترونيا وإرسالها إلى المتعاملين عِبرَ قناتي الرسائل النصّية والبريد الإلكتروني.

وأضاف مدير إدارة ترخيص المركبات بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات أن إنجاز هذه الخدمات سيكون عبر القنوات الإلكترونية والذكية المذكورة، مؤكداً أن منظومة التحوّل الذكي والإلكتروني، التي تنتهجها الهيئة في خدمات الترخيص وغيرها من الخدمات، تأتي استجابة لتوجيهات الحكومة الرشيدة في التحول اللاورقي للخدمات الحكومية، حيث تصب هذه الجهود في إطار تعزيز التوجهات الحكومية في جعل دبي المدينة الأذكى والأسعد على مستوى العالم استنادا إلى الغايتين الاستراتيجيتين للهيئة وهما /دبي الذكية/ و/إسعاد الناس/.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز