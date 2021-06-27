محمد بن راشد يعتمد أجندة الدولة لدخول 25 سوقاً دولياً جديداً للتجارة الخارجية

المصدر: البيان

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي أجندة الدولة لدخول 25 سوقاً دولياً جديداً للتجارة الخارجية .

وقال سموه في حسابه على تويتر" ترأست اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي اعتمدنا خلاله أجندة الدولة لدخول 25 سوقا دوليا جديدا لتجارتنا الخارجية. تجارتنا غير النفطية تتجاوز سنويا 1.5 تريليون درهم .. وشبكتنا اللوجستية في 400 مدينة عالمية.. ودولتنا ضمن العشرين الكبار في مؤشرات تنافسية التجارة الخارجية".

وأضاف " اقتصادنا غير النفطي يمثل أكثر من 70 % من ناتجنا الاقتصادي الوطني … وهدفنا زيادة صادراتنا الوطنية 50 % خلال السنوات القادمة .. نعمل كفريق واحد اتحادياً ومحلياً للوصول باقتصادنا الوطني لآفاق جديدة .. والإمارات ستبقى عاصمة عالمية للاقتصاد للعقود القادمة باذن الله ".

وتابع سموه "كما اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء مقياساً وطنيا للانفاق على البحث والتطوير.. الإمارات تنفق 1.3% من ناتجها المحلي الإجمالي على البحث والتطوير .. وهي الدولة الأولى عربياً في هذا المجال..وهدفنا المنافسة عالميا مستقبلاً ..البحث والتطوير هو الذي يقود اقتصاد المعرفة الذي نسعى لترسيخه".

وأضاف " واعتمدنا اليوم أيضاً مجموعة من التعديلات التشريعية في مجال الاستجابة للطوارىء والكوارث وفي القطاع الصحي والتعليمي والاقتصادي … الهدف نوعية حياة هي الأفضل عالميا مبنية على اقتصاد هو الأكثر تنوعاً ورسوخاً ".

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