عيسى بوحميد أحد رجالات دبي الأوفياء في ذمة الله

المصدر: البيان

انتقل إلى رحمة الله تعالى الوالد عيسى عبدالله بوحميد ،أحد رجالات دبي الأوفياء ووالد معالي حصة بوحميد وزيرة تنمية المجتمع.

والفقيد من معاصري المغفور لهما الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم والشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم والعاملين معهما، ثم عمل مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وستقام صلاة الجنازة اليوم الأحد بعد صلاة العشاء مباشرة في مقبرة القصيص بدبي .

وستقام صلاة الجنازة اليوم الأحد الموافق 27 يونيو 2021 بعد صلاة العشاء مباشرة في مقبرة القصيص بدبي .

ونظراً للظروف الصحية الراهنة الطارئة والاستثنائية واستكمالا للإجراءات الاحترازية تقبل التعازي بالتواصل الهاتفي أو عبر الرسائل النصية أو الواتساب ووسائل التواصل الاجتماعي ، وطاعة لولي الأمر سيتعذر استقبال المعزين للرجال والنساء.

نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويحشره بالفردوس الأعلى مع النبيين والشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا .. " إنا لله وإنا إليه راجعون".

والراحل عيسى عبدالله محمد بوحميد من مواليد 1938 ودرس في المدرسة الأحمدية وتعلم القرآن والحساب والفقه.

وعمل الراحل في عدد من الدوائر الحكومية.

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