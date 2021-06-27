3 مواطنين يخصصون 11 وقفاً في دبي لدعم المشروعات الخيرية

المصدر: (دبي ــ البيان)

أعلنت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في دبي إضافة أوقاف جديدة لمشروعات الأوقاف في الإمارة تنوعت ما بين عقارات ورخص تجارية.

واستقبلت المؤسسة مواطناً من المحسنين خصص تسعة عقارات لتكون أوقافاً في الإمارة تتنوع ما بين أوقاف ذرية وخيرية تجاوزت قيمتها 17 مليون درهم، كما استقبلت المؤسسة محسنيْن أوقفا رخصتيْن تجاريتيْن للاستثمار «ش.م.م» كوقفيْن خيريين.

ورحبت مؤسسة الأوقاف بالواقفين الجدد وأثنت على مشروعاتهم الوقفية التي ستسهم في دعم مصارف الخير ومنها مصارف التعليم والصحة والغارمين والأيتام، مشيرة إلى أنها بدأت فوراً في عمليات تسجيل الأوقاف وإدارتها لتعزيز العائد منها بما يسهم في تنميتها وبالتالي تنمية الدعم المقدم للمصارف الخيرية.

«أوقاف دبي»: 3 مواطنين يخصصون 11 وقفاً لدعم المشروعات الخيرية

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز